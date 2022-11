Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı

ÇALIŞAN İŞÇİNİN EMEKLİ YADA BAŞKA BİR YERDE SİGORTALI OLMASI DURUMU

İŞÇİNİN SİGORTA GİRİŞİNİN YAPILMASI ( SİGORTALI İŞ GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ ) GEREKEN SÜRE

KAYITSIZ/SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

KAYITSIZ/SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI NEDİR?

SİGORTASIZ/KAYITSIZ ÇALIŞTIRANLAR NEREYE VE NASIL ŞİKAYETTE BULUNULUR?

Bir çalışanın sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi sunulmasıyla başlar. SGK'ya düzenlenen aylık ödeme ve hizmet belgesinde, çalışanın o aya ait toplam çalışma günü sayısını ve sigortalı ücretine yapılan brüt ödemeleri gösteren sigortalılığı yapılmaktadır. İş ilişkisinin bitiminde, çalışanın söz konusu işten ayrılması nedeniyle, çalışanın sigortalılığının bitiş tarihi de duyurulur. Bu işlem aynı zamanda sigortacıdan alınan istifa mektubu, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık ödeme ve hizmet belgesinde işten ayrılma nedeni ve işten ayrılma tarihi belirtilerek de gerçekleştirilir.Bundan dolayı;• İşe başlayan ancak sigortalı işe giriş bildirimi yapılmayan çalışan, • Sigortalı işe giriş bildirimi düzenlenerek sigortası başlayan ancak çalışmaya devam etmesine rağmen sigortası düzenlenen çalışan, Sigortasız çalışan, yani kayıt dışı çalışan sayılır.Çalışanın emekli olması veya başka yerde sigortalı olması bağlayıcılığı oluşturmaz. Bu kişinin çalışan olduğunu sosyal güvenlik kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Her iki durumda da işveren, işçinin sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, zorunlu sigorta veya tarım sigortasından da kaldırılmaz. Sadece aynı işverenin başka bir şirketinde çalışıyorsa, işveren başka bir işyerinde de çalıştığı için işçiyi tekrar sigortalı olarak bildirmek zorunda değildir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi yapılmış ve deneme süresi ile sigortası başlamıştır. İşlem “Sigortalı İşe Giriş Belgesi” verilerek yapılmaktadır. İstihdam belgesi, bazı durumlar dışında, çalışanın işe başlamasından en geç bir gün önce düzenlenmelidir. Çalışmaya başladığınız gün resmi tatil ise, çalışma belgesi ilk iş gününde verilebilir. Çalışma belgesinin iş öncesi sunulmasını şart. Sigortalı Çalışmaya başlamadan önce. Ancak istisnai durumlar vardır, bunlar: • İnşaat, balıkçılık ve tarım şirketlerinde iş sözleşmesi yapan sigortalılar için en geç işe başladıkları gün, • Yurtdışına sefer yapan nakliye araçlarında, sigortalının işe başladığı tarihten itibaren en fazla bir ay içinde, • İşyerlerinde ilk kez SGK'ya çalışma beyanı verilme, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren bir ay içinde, işe alınacak işçilerin sigortalının işe giriş beyannamesinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Yasanın öngördüğü süre içinde kuruma bildirimde bulunmak mümkün olmasa bile; • Günden sonraki ikinci iş günü sonuna kadar Maliye Bakanlığınca verilen vizeye istinaden kamu idaresinde çalışacak sigortalıların vize işlemlerine ilişkin yazının ilgili kamu idaresine verileceği, • Özelleştirilen işlerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen sözleşmeli veya kapsam dışı personelin bulunduğu kamu idarelerinde, işe giriş tarihini izleyen ikinci işgünü sonunda işe giriş bildirgesi alan sigortalılar, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu'na göre.Sigortasız işçi çalıştıran işverenlere ceza uygulanır. Bunlar; • Çalışanın hastalanması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde işverenin ulusal emeklilik kurumu tarafından yapılan masrafların karşılanması, • Hatalı kayıt veya ihmalle kayıt, bildirim ve belgelere ilişkin idari para cezası. • İşverene bir yıl teşvik verilmez.Sosyal güvenlik kurumunun idari para cezası vereceği durumlar 5510 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenir. Cezanın miktarı işyerinin kayıtlı olup olmamasına ve işçinin sigortasız ne kadar süredir çalıştığına bağlıdır. Aşağıda belirtilen idari para cezası miktarına ilişkin olarak tebligat ve belgenin verilmesi için belirlenen sürenin aşıldığı varsayılarak, ilgili tebligat ve belgenin ibraz edilmediği merci tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu 102. madde uyarınca sigortasız işçi çalıştırmaya karar veren ve çalışma belgesi eksikliği nedeniyle ilgili bildirim - belgeler in verilme süresini aşan bir işveren için 1. İş yeri tescilsizse İşyeri Bildirgesi vermemesinden dolayı, 2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmemesinden dolayı, 3. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmemesinden dolayı, 4. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri veya müfettişleri tarafından inceleme yapılması halinde kayıt geçersizliği veya kayıt ibraz etmemeden dolayı, İdari para cezası verilir. Ayrıca işveren, çalışanın sigortasız çalıştığı süre için sigorta primlerini, uygulanacak cezaları ve faizi vermek durumunda kalır. 1 yıl için ve 1 sigortasız esas alınır. Sigortasız kişi sayısının artması durumunda aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirimi cezası eklenir. Ayrıca sigortasız çalışanların çalışma süreleri arttıkça maaş ve sicil belgelerinin geçersizliğinden kaynaklanan para cezaları da üst sınıra yükselecektir. 1. bilançoya göre, sigortasız işçi çalıştıran defteri tutan kişi 38 asgari ücret ile cezalandırılır. 2. Sigortasız çalıştırıldığında defteri tutan kişi 32 asgari ücret ile cezalandırılır. 3. Kayıt tutma zorunluluğu olmayanlar, sigortasız işçi çalıştırmaktan defteri tutan kişi 29 asgari ücret ile cezalandırılır. İdari para cezası tablosu aşağıdaki gibidir.Üst sınırı olan idari para cezalarında aşağıdaki tablo esas alınır.Kararda sigortasız çalışanın çalıştığı tespit edilmişse, karara istinaden sigortacı kazanmışsa veya kamu kurumlarının diğer kontrol elemanları tespit edilmişse bu durum SGK'ya bildirilmişse bankalardan, finans kuruluşlarından alınır. Kamu idaresi ve kanunla kurulmuş kuruluşlar ile para cezası ödediğiniz kuruluşların bilgi ve belgeleri. Sigortasız kişi sayısının artması durumunda aşağıdaki tabloya sadece iş ilanı cezası eklenir. Diğer cezalar aynıdır. 1. Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 26 asgari Ücret 2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari Ücret 3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 26 asgari ÜcretSigortasız sayısı arttığında aşağıdaki tabloya sadece işe giriş bildirimi ve aylık prim hizmet belgesi para cezası eklenir. Diğer cezalar aynı. 1. Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) : 2,167 asgari Ücret 2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret 3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar (1 yıl için 1 sigortalı ) 2,167 asgari Ücret İdari para cezası tablosuDenetim ve teftişten sorumlu makam görevlileri tarafından verilen mahkeme kararlarına veya mevzuatına göre diğer kamu idari teftiş personeli tarafından yapılan soruşturma, teftiş ve soruşturmalara dayanılarak verilen kararlar hariç. veya resmi makamlarca alınan belgeler, yasal sürenin bitiminden sonra tarafların kendileri bildirimde bulunmaları halinde, kayıt bildirimine esas para cezalarının üçte ikisi aylık maaşın iki katını geçmeyecek şekilde uygulanır. Aylık ödeme hizmet belgesinin tamamlanmasını müteakip, aylık maaşın iki katını geçmediği takdirde, ek belgede kayıtlı her bir sigortalı için aylık maaşın sekizde biri kadar idari para cezası verilir. Ayrıca sigortasız işçi çalıştırmanız halinde aşağıdaki cezalara da tabi olursunuz. Sigorta primleri ve geç ödemeler yapıyorsanız yardım almayacaksınız. İş kazası, meslek hastalığı ve hastalıkla ilgili masrafları ödersiniz. Ayrıca çok yüksek olan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili gelirler de ödersiniz. İdari para cezası, ilgiliye bildirildiğinde tahakkuk eder. Bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde kuruma veya kurumun ilgili hesaplarına yatırılması gerekir veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İtiraz, izlemeyi durduracaktır. İtirazları merci tarafından reddedilenler, kararın ilanından itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edebilirler. Bu tarihe kadar başvurunun yapılmaması durumunda idari para cezası hukuken bağlayıcı hale gelir. İdari para cezaları, merci veya mahkemeye başvurulmadan önceki onbeş gün içinde peşin olarak ödenirse, bu miktarın dörtte üçünün ödenmesi gerekir. Ön ödeme, idari para cezalarına itiraz hakkını etkilemez. Ancak kurum veya mahkemenin kurum lehine karar vermesi halinde, daha önce tahsil edilmeyen para cezasının dörtte biri, 89. maddenin 2. bendi hükümleri dikkate alınarak tahsil edilir. Mahkemeye gitmek kontrolü durdurmaz. Bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezaları, 89 uncu maddeye göre hesaplanan gecikme ve gecikme cezasına tabidir. İdari para cezasının süresi on yıldır. İdari para cezaları hakkında, bu Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.Son yıllarda sosyal güvenlik kurumu, e-devlet veya İŞKUR ile ilgili tüm soru, sorun veya şikayetlerin yanıtlanması için Alo 170 SGK gerçek zamanlı destek hattı hizmete girmiştir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak veya telefon ederek mesai saatleri içerisinde kolayca şikayette bulunabilirsiniz. İlgili linke tıkladıktan sonra sigortasız çalışanların iş şikayetinde ad, soyad, TC kimlik numarası gibi bilgiler doğru girilir ve konu içerisinde SGK rapor seçeneği işaretlenir ve şikayetiniz görevliye iletilir. Bu şekilde kayıt dışı işçi çalıştıran birini kolayca şikayet edebilirsiniz.