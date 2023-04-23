Sih ayrılıkçı haftalar süren firardan sonra tutuklandı













30 yaşındaki, 18 Mart'ta Pencap'ta tutuklanmaktan kaçtıktan sonra bir aydan fazla bir süredir firardaydı. O ve destekçileri, cinayete teşebbüs ve polis memurlarına saldırmakla suçlanıyor. Pencap Polisi yetkilileri, tutuklanma haberini Twitter'da doğruladı ve barış çağrısında bulundu.Eyalet genel müfettişi düzenlediği basın toplantısında, Singh'in Pazar günü sabah 6.45 civarında Pencap'ın Moga bölgesindeki Rode köyünden tutuklandığını söyledi. Kişilerin bir yıla kadar herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklu kalmasına izin veren katı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında tutuklandı. Singh, Assam eyaletindeki bazı destekçilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli Dibrugarh hapishanesine götürülecek.