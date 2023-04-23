DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:40

Sih ayrılıkçı haftalar süren firardan sonra tutuklandı

Sih bağımsızlığı çağrıları Hindistan yetkililerini kızdıran, kendini vaiz ilan eden Amritpal Singh, Pencap eyaletinde tutuklandı.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:40
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Sih ayrılıkçı haftalar süren firardan sonra tutuklandı


  30 yaşındaki, 18 Mart'ta Pencap'ta tutuklanmaktan kaçtıktan sonra bir aydan fazla bir süredir firardaydı. O ve destekçileri, cinayete teşebbüs ve polis memurlarına saldırmakla suçlanıyor. Pencap Polisi yetkilileri, tutuklanma haberini Twitter'da doğruladı ve barış çağrısında bulundu.

Singh



   Eyalet genel müfettişi düzenlediği basın toplantısında, Singh'in Pazar günü sabah 6.45 civarında Pencap'ın Moga bölgesindeki Rode köyünden tutuklandığını söyledi. Kişilerin bir yıla kadar herhangi bir suçlama olmaksızın tutuklu kalmasına izin veren katı Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında tutuklandı. Singh, Assam eyaletindeki bazı destekçilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli Dibrugarh hapishanesine götürülecek.

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