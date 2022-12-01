MEDYA
01 Aralık 2022 - 23:55

Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı

Sihirli Annem dizisinde Sadık karakterini canlandıran Şahap Sayılgan, oyunculuğu bıraktı. Yeni mesleği ortaya çıktı.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 23:55
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Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı


Bir döneme damgasını vuran, fenomen dizi Sihirli Annem hala adından söz ettiriyor. Dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve Sadık karakteriyle akıllara kazınan Şahap Sayılgan, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin yeni işi herkesi şaşırttı.

Televizyon ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Sihirli Annem yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarındandı. Başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Defne Joy Foster ve Gizem Güven gibi isimlerin yer aldığı dizi hala birçok sahnesiyle akıllarda yer ediniyor.



Dizide Betüş’ün kocası, Dudu perinin sevmediği damadı Sadık karakterine Şahap Sayılgan hayat veriyordu. Ünlü oyuncu Sihirli Annem’in 2011 yılında yayınlanan yeni versiyonunda da rol almıştı.

Sihirli Annem dizisinde yaşadığı başarıdan sonra bir anda ortadan kaybolan Şahap Sayılgan. Bir daha dizilerde görülmemişti. Kamera önü oyunculuğunu bırakan ünlü oyuncunun yeni mesleği ortaya çıktı.

Şahap Sayılgan, 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle ünlenmiş ve sonrasında Bizim Evin Halleri dizisinde de rol almıştı.

Sihirli Annem’in Sadık’ının yeni mesleği ortaya çıktı

Sihirli Annem dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Şahap Sayılgan, kamera önü oyunculuğunu bıraktı. Şimdilerde özel bir üniversitede öğretmenlik yapan Sayılgan, öğrencilerine tiyatro alanında dersler veriyor.

Öğrencileri tarafından çok sevilen ünlü isim, televizyon ekranlarının ışıltılı dünyasını tercih etmemiş. Kendi halinde, sakin bir hayat yaşamayı benimseyen Şahap Sayılgan, herhangi bir projede de yer almıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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