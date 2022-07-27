Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular Meclis'e girdi













Güvenlik güçleri kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ortalık bir anda karıştı. Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de bir araya gelen İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adaylarından Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr destekçileri parlemento binasının önündeki beton bariyerleri aştılar ve Meclis binasına girmeye çalıştılar. Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr'ın dışında olan tüm Şii tarafların çatısı altında toplayan Muhammed Şiya el-Sudani’yinin başbakan adayı gösterilmesi durumuna itiraz etmek isteyen Sadr Grubu üyesi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinde başkent Bağdat’ta bulunan ünlü Tahrir Meydanı’nda bir araya geldi.Hükümet konaklarının ve aynı zamanda yabancı misyonların da bulunduğu özel korunaklı Yeşil Bölge’ye yürüyen protestocular Cumhuriyet Köprüsü’nü geçtikten sonra bazı beton blokları yıktılar ve parlamento binasına baskın düzenlediler.Parlemento binasına girmeye çalışan yüzlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri aynı zamanda havaya da ateş açtı.O sırada Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Meclis'e girmeye çalışan Sadr Grubu destekçilerine seslendi ve derhal parlamento binasından geri çekilmelerini istedi. Yaşanan bu gelişmeler sırasında 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Diğer taraftan son edinilen bilgilerde Yeşil Bölge'de gerginliğin ve protestoların devam ettiği öğrenildi.