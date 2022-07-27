DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 22:48

Şii lider Sadr'ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular Meclis'e girdi

Şii lider Sadr'ın destekçileri olarak bilinen Sadr Hareketi mensubu üyeleri, beton bariyerleri aştılar ve parlemento binasına girmeye çalıştılar. Çıkan arbede 4 kişi yaralanırken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi protestoculara seslendi ve kamu ile özel mallara zarar vermeden geri çekilmelerini istedi.

DÜNYA
27 Temmuz 2022 - 22:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular Meclis'e girdi


Irak'ın başkenti Bağdat'ta ortalık bir anda karıştı. Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de bir araya gelen İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adaylarından Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr destekçileri parlemento binasının önündeki beton bariyerleri aştılar ve Meclis binasına girmeye çalıştılar.

Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr'ın dışında olan tüm Şii tarafların çatısı altında toplayan Muhammed Şiya el-Sudani’yinin başbakan adayı gösterilmesi durumuna itiraz etmek isteyen Sadr Grubu üyesi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinde başkent Bağdat’ta bulunan ünlü Tahrir Meydanı’nda bir araya geldi.



Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı

Hükümet konaklarının ve aynı zamanda yabancı misyonların da bulunduğu özel korunaklı Yeşil Bölge’ye yürüyen protestocular Cumhuriyet Köprüsü’nü geçtikten sonra bazı beton blokları yıktılar ve parlamento binasına baskın düzenlediler.

Güvenlik güçleri kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı

Parlemento binasına girmeye çalışan yüzlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçleri aynı zamanda havaya da ateş açtı.

Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı

O sırada Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Meclis'e girmeye çalışan Sadr Grubu destekçilerine seslendi ve derhal parlamento binasından geri çekilmelerini istedi. Yaşanan bu gelişmeler sırasında 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Diğer taraftan son edinilen bilgilerde Yeşil Bölge'de gerginliğin ve protestoların devam ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
Son Haberler
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar...
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
İstanbbul'da izinli olarak oturan yabancı sayısı 1 milyonu geçti!
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirildi!
FED piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı: 75 baz puan faiz...
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları...
Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? O şehrin valisinden yasaklarla ilgili açıklama geldi!
Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor? O şehrin valisinden yasaklarla...
Almanya işçi alım şartları nelerdir? Almanya en az 45 bin TL maaş alacak binlerce personel arıyor!
Almanya işçi alım şartları nelerdir? Almanya en az 45 bin TL maaş...
İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!
İş verenlerden işçilerine kira ve lojman desteği!
Türkiye'nin gezilecek en güzel koyları nerededir? Türkiye'nin cennet koylarının listesi!
Türkiye'nin gezilecek en güzel koyları nerededir? Türkiye'nin cennet...
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
170 milyon dolarlık Bitcoin'ini 9 yıldır çöplükte arıyor!
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne? Dolar düşecek mi? 27 Temmuz güncel döviz kurları
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne?...
Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman gol kuralı neden kaldırıldı? Deplasman golü kuralının geçerli olduğu maçlar
Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman gol kuralı neden kaldırıldı?...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi açıkladı!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikah masasına oturacakları tarihi...
Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!
Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!
Üniversite öğrencilerini üzen haber: Öğrenim harçlarına yüzde 36 zam yapıldı!
Üniversite öğrencilerini üzen haber: Öğrenim harçlarına yüzde...