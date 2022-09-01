Siirt'te Dilenciler Çocuk Bezini Kasa Olarak Kullandı













Dilencilerin, topladıkları paraları ekiplere kaptırmamak için çocuk bezinin içine gizledikleri ortaya çıktı.Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden 7'si yabancı uyruklu 8 kişiyi müdürlüğe götürülürken, dilencilerin topladıkları paraları kaptırmamak için çocuk bezine gizledikleri ortaya çıktı. Üst aramalarında çıkan 382 liraya el konuldu, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde yasal işlem yapıldı.Suriye uyruklular bundan sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.