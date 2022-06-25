Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti













Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada edinilen bilgilere göre Düğüncüler köyünde köy korucuları aasında yer anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.Husemet başlayan taraflar arasında görevde bulundukları esnada kavga çıktı.Önce sözlü başlayan daha sonra kavgaya dönen olayda ismi öğenilemeyen bir kişi,A.A.,H.B.,A.B,H.G.,A.D. adlı 5 kişiye silah çekerek ateş etti.Çıan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Olayın ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri intikal etti.Ağır yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.Hasatneye kaldırılan 5 yaralıdan durumu ağır olan H.B. ve A.A. adlı iki kişi kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.Öte yandan ölen kişilerin aileleri ile oluşabilecek her türlü olaya karşın güvenlik güçleri köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak olası bir kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattılar.