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YAŞAM
25 Haziran 2022 - 09:10

Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti

Siirt’in Pervari ilçesinde görevde bulunan köy korucuları arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar .ekildi. Birbirlerine ateş eden koruyuculardan 2 'si hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
25 Haziran 2022 - 09:10
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Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti


Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada edinilen bilgilere göre Düğüncüler köyünde köy korucuları aasında yer anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.Husemet başlayan taraflar arasında görevde bulundukları esnada kavga çıktı.Önce sözlü başlayan daha sonra kavgaya dönen olayda ismi öğenilemeyen bir kişi,A.A.,H.B.,A.B,H.G.,A.D. adlı 5 kişiye silah çekerek ateş etti.Çıan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.


Olayın ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekipleri intikal etti.Ağır yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.Hasatneye kaldırılan 5  yaralıdan durumu ağır olan H.B. ve A.A.  adlı iki kişi kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
Öte yandan ölen kişilerin aileleri ile oluşabilecek her türlü  olaya karşın güvenlik güçleri köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak olası bir kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattılar.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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