Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay mahaline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 15:18
Siirt'te tarım aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
YAŞAM
05 Eylül 2022 - 15:18
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