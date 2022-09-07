YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:04

Siirt'te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:04
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Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu


AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulunarak ivme ölçer sistemiyle çalışma başlattı. Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu.

Bölgedeki sarsıntılar ihtimaline karşı kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edileceği belirtildi.
Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edilmiş. İvme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.



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