Sık sık kalçanız ağrıyorsa aman dikkat! Bu hastalığın belirtisi olabilir: Son yıllarda arttı! Kalça ağrısı yaşayanlar dikkat! Bu haber sizleri ilgilendiriyor. Kalça vücudumuzun en işlevsel bölgelerinden biridir. En ufak bir ağrısı durumunda günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Yürüme, hareket etme, eğilmek, fiziksel aktivitelerle kalça eklemi kullanılmaktadır. İşte kalça hastalığı ile ilgili diğer detaylar...
KALÇA KEMİĞİ HASTALIKLARIKalça kemiği birtakım zorlanmalara maruz kalarak hasara yol açabilir. Bu yıpranmalar zamanla oluşabildiği gibi, yanlış hareketler, genetiksel faktörler nedeniyle de kalça kemiği rahatsızlıkları oluşabilmektedir.
Kalça kemiği rahatsızlıkları kişinin yaşamını olumsuz etkileyen, hareketini kısıtlayan rahatsızlıklardır. Kalça ağlarının en büyük sebebi kireçlenmedir. Kireçlenme nedeni ile kalça ağrıları yaşanmaktadır. Kalça kemiği ağrıları fiziksel aktiviteler, spor, pilates, yoga ile birlikte bu ağrıların önüne geçilebilmektedir. Bol su içerek, düzenli yürüyüş ve dengeli beslenme ile birlikte kalça kemiği rahatsızlıklarının önüne geçilebilmektedir.