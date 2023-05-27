Şikayetlerin ardından işlem başlatıldı: YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine 'Uyarı'

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumları için hazırladığı "eğitim ve harç" konulu yazıda, bazı vakıf kolejlerinin harç ve üniversite harçlarına enflasyonun üzerinde zam yaptığı yönünde şikayetler geldiği belirtildi.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 'ZAM' UYARISI
Ayrıca yükseköğretimin kurucu kuruluşlarına iletilen kararda, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaş ve öğrencilerin barınma koşulları, eğitim ve öğretim maliyetleri, bursları, sosyal koşulları ve sürdürülebilir eğitim süreçlerinin ortak değerlendirilmesi" yer aldı.