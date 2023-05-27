EĞİTİM
27 Mayıs 2023 - 15:47

Şikayetlerin ardından işlem başlatıldı: YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine 'Uyarı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde bazı vakıfların eğitim ve öğretim ücretlerini enflasyonun üzerinde artırdığı yönündeki şikayetlere yanıt verdi. YÖK, vakıf üniversitelerini eğitim ücretlerini enflasyonun üzerine çıkarmamaları konusunda uyarı yazısı gönderdi.

EĞİTİM
27 Mayıs 2023 - 15:47
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Şikayetlerin ardından işlem başlatıldı: YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine 'Uyarı'


YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumları için hazırladığı "eğitim ve harç" konulu yazıda, bazı vakıf kolejlerinin harç ve üniversite harçlarına enflasyonun üzerinde zam yaptığı yönünde şikayetler geldiği belirtildi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 'ZAM' UYARISI

YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine zam uyarısı

Bir vakıf üniversitesinin yasal düzenlemesinin, vakıf yönetim kurulunun eğitim giderlerine karar verirken ticari bir amaç gütemeyeceğine dikkat çekildiği yazıda; Öğrencilerin istek ve şikayetleri dikkate alınarak bu noktaya dikkat edilmesi ve azami öğrenim ücreti artış miktarının enflasyon oranını geçmemesi istendi.



Ayrıca yükseköğretimin kurucu kuruluşlarına iletilen kararda, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaş ve öğrencilerin barınma koşulları, eğitim ve öğretim maliyetleri, bursları, sosyal koşulları ve sürdürülebilir eğitim süreçlerinin ortak değerlendirilmesi" yer aldı. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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