Şikayetlerin ardından işlem başlatıldı: YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine 'Uyarı'







VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE 'ZAM' UYARISI











YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumları için hazırladığı "eğitim ve harç" konulu yazıda, bazı vakıf kolejlerinin harç ve üniversite harçlarına enflasyonun üzerinde zam yaptığı yönünde şikayetler geldiği belirtildi.Bir vakıf üniversitesinin yasal düzenlemesinin, vakıf yönetim kurulunun eğitim giderlerine karar verirken ticari bir amaç gütemeyeceğine dikkat çekildiği yazıda; Öğrencilerin istek ve şikayetleri dikkate alınarak bu noktaya dikkat edilmesi ve azami öğrenim ücreti artış miktarının enflasyon oranını geçmemesi istendi.Ayrıca yükseköğretimin kurucu kuruluşlarına iletilen kararda, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaş ve öğrencilerin barınma koşulları, eğitim ve öğretim maliyetleri, bursları, sosyal koşulları ve sürdürülebilir eğitim süreçlerinin ortak değerlendirilmesi" yer aldı.