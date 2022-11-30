Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..













SILA'DAN BABAYA SON GÖREV

Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Gençoğlu, İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Şükrü Gençoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve dün hayatını kaybetti.Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, babasının ölüm haberini alır almaz İzmir'e gitti. Cenaze töreni Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlendi. Törene Gençoğlu Ailesi'nin akrabaları ve sevenleri katılırken oyuncu İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın yanından ayrılmadı.Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan ikini namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verilirken Sıla ve aşlesi cenazede gelen taziyeleri kabul ettiler.Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu'nun, İzmir'de toprağa verilmesi sırasında ünlü oyuncu İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı biran bile yalnız bırakmadı.