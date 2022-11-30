MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 12:57

Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..

Sıla Genç oğlu babası Şükrü Gençoğlu'nun cenaze töreni için İzmir'e gitti. Ünlü şarkıcının yanında oyucu sevgilisi İlker Kaleli de vardı. Kaleli sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 12:57
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Sıla babasına son görevini yerine getirdi! Sevgilisi İlker Kaleli'den vefalı davranış..


Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Gençoğlu, İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Şükrü Gençoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve dün hayatını kaybetti.

Sıla babasına son görevini yaptı



Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, babasının ölüm haberini alır almaz İzmir'e gitti. Cenaze töreni Alsancak Hocazade Camisi'nde düzenlendi. Törene Gençoğlu Ailesi'nin akrabaları ve sevenleri katılırken oyuncu İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın yanından ayrılmadı.

Sıla babasına son görevini yaptı

SILA'DAN BABAYA SON GÖREV

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan ikini namazı sonrası Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verilirken Sıla ve aşlesi cenazede gelen taziyeleri kabul ettiler.

Sıla babasına son görevini yaptı

Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu'nun, İzmir'de toprağa verilmesi sırasında ünlü oyuncu İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı biran bile yalnız bırakmadı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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