Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı







INSTAGRAM'LA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR







23 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti isimli diziyle ekrana geliyor. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncunun başı Instagram'la dertte.Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şüphesiz ki son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden biri. Instagram hesabında 989 bini aşan takipçisi olan oyuncu bu takipçi sayısına rağmen onaylanmış hesap rozetini bir türlü alamıyor.Konuyla ilgili Instagram'a birçok defa başvuru yapan oyuncunun, başvurusunun onaylanmamasına oldukça şaşırdığı söyleniyor. Güzel oyuncunun onaylanmış hesap rozeti almayı kafasına koyduğu ve bu yöndeki çabalarının hala devam ettiği de belirtildi.