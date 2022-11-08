MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 11:25

Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekrana geliyor. Instagram'da yoğun bir takipçi kitlesine sahip olan isim, uzun zamandır onaylanmış hesap rozeti almak için çabalamasına rağmen bir türlü sonuç alamadı.

MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 11:25
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Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı


23 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu şimdilerde Kızılcık Şerbeti isimli diziyle ekrana geliyor. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncunun başı Instagram'la dertte.

INSTAGRAM'LA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, şüphesiz ki son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden biri. Instagram hesabında 989 bini aşan takipçisi olan oyuncu bu takipçi sayısına rağmen onaylanmış hesap rozetini bir türlü alamıyor.



 sıla türkoğlu

Konuyla ilgili Instagram'a birçok defa başvuru yapan oyuncunun, başvurusunun onaylanmamasına oldukça şaşırdığı söyleniyor.

Güzel oyuncunun onaylanmış hesap rozeti almayı kafasına koyduğu ve bu yöndeki çabalarının hala devam ettiği de belirtildi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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