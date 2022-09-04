Dizi
04 Eylül 2022 - 21:25

Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!

Show TV ekranlarında yeniz sezonda yayınlanması planlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizinin başrol oyuncusu olacak olan Sıla Türkoğlu’nun partneri belli oldu! Peki, Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri kim? İşte, o isim…

Dizi
04 Eylül 2022 - 21:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!
Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenilen senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan, başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu’nun paylaşacağı dizinin ekranlara gelebilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün diziye ait detayların gün yüzüne çıkmasıyla Sıla Türkoğlu’na eşlik edecek isim belli oldu.

Sıla Türkoğlu

Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti adlı dizide Sıla Türkoğlu’na eşlik edecek Fatih karakterine hayat verecek olan isim Doğukan Güngör olarak belirlendi.

Doğukan Güngör

Kızılcık Şerbeti adlı dizi çok yakında Show TV ekranlarında!

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı
Yalı Çapkını dizisi Suna kimdir? Beril Pozam'ın hayatı
Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Gülgün kimdir? Gözde Kansu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı
Yalı Çapkını dizisi Orhan kimdir? Emre Altuğ'un hayatı
Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi İfakat kimdir? Gülçin Santırcıoğlu'nun hayatı
Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı
Yalı Çapkını dizisi Hatice kimdir? Şerif Sezer'in hayatı
Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı
Yalı Çapkını dizisi Halis Ağa kimdir? Çetin Tekindor'un hayatı
Son Haberler
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
İcralık olanlara müjde! Borçlar siliniyor!
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan ayrıldı
Görev süresini tamamlayan ABD'nin Rusya Büyükelçisi Sullivan Moskova'dan...
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan cip takla attı: 3 yaralı
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin geliyor!
Kuş serisi otomobil severlere müjde! 2023 model elektrikli Tofaş Şahin...
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Turgutlu'da 'Rahvan At Yarışları' nefes kesti
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
2022 YKS ek yerleştirme takvimi belli oldu
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Van’da şüpheli valiz alarmı
Van’da şüpheli valiz alarmı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Arizona’yı kum fırtınası vurdu: 11 binden fazla hane elektriksiz...
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu
Hatay’da denize giren şahıs 5 kilometre uzakta ölü olarak bulundu