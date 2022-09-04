Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri belli oldu! İşte Sıla Türkoğlu'na eşlik edecek isim!

Gold Film tarafından yapımcılığı üstlenilen senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan, başrollerini Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu’nun paylaşacağı dizinin ekranlara gelebilmesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün diziye ait detayların gün yüzüne çıkmasıyla Sıla Türkoğlu’na eşlik edecek isim belli oldu.Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti adlı dizide Sıla Türkoğlu’na eşlik edecek Fatih karakterine hayat verecek olan isim Doğukan Güngör olarak belirlendi.Kızılcık Şerbeti adlı dizi çok yakında Show TV ekranlarında!