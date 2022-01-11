MAGAZİN
11 Ocak 2022 - 20:52

Sıla'ya karşı darp davası açılan Ahmet Kural'ın cezası kesinleşti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı şiddet kullanarak darp eden ve hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedildi.

MAGAZİN
11 Ocak 2022 - 20:52
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Sıla'ya karşı darp davası açılan Ahmet Kural'ın cezası kesinleşti
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, bir ara birlikte olduğu şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu 2018 yılında Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde darp etmişti. Sıla, tarafından açılan dava sürecinde ise oyuncu Ahmet Kural'ın 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası istenmişti.







22 Nisan 2019 tarihinden İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen davada mahkeme heyeti, Ahmet Kural'ı 'Tehdit' suçlamasından 7 ay 15 gün hapis cezasına, 'Basit yaralama' suçlamasından 5 ay hapis cezasına, 'Hakaret' suçlamasında ise 4 ay 5 gün hapis cezasına, toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası çarptırılarak verilen cezaların her biri de erteledi.


Ahmet Kural'ın avukatları, mahkemenin verdiği kararı temyize gönderdi ve dava dosyası istinaf mahkemesine ulaştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlı 30. Ceza Dairesi ise dosyada gerekli incelemeleri yaptıktan sonra basit yargılama usulünün uygulanmamasına ve tanıkların dinlendikten sonra yeniden keşif yapılmasına karar verdi ve mahkeme kararını bozdu.


Kararın bozulmasından sonra tekrar  yargılanan Ahmet Kural, aynı cezayı yeniden aldı. Geçtiğimiz hafta alınan mahkeme kararında mahkeme tarafından verilen kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı toplanan delil ve işlemlerde bir eksiklik tespit edilmediği, ispatta değerlendirme durumunun yerinde olduğu ve verilen cezaların kanuni alandaki bağlam kapsamında uygulanması nedeniyle istinaf başvurusu reddedildiği belirtildi. Bu karar neticesinde ise oyuncu Ahmet Kural hakkında verilmiş olan hapis kararı kesinleşmiş oldu.

 
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