Silahını getirene 500 dolar!













Sadece 2023 yılında 163 silahlı saldırının gerçekleştiği New York'ta, "silahını getir, 500 doları götür" kampanyası başlatıldı. New York Polis Teşkilatı ve Brooklyn Bölge Savcılığı'nın desteklediği kampanya kapsamında 9 noktaya "geri alım merkezi" kuruldu. Buraya gelerek ateşli silahlarını yetkililere teslim edenler, 500 dolarlık hediye çeki almaya hak kazanıyor. Birden fazla tabanca teslim edenlere ise150 dolarlık ek hediye çeki veriliyor.Brooklyn polisi, kampanya kapsamında teslim alınan silah sayısının şimdiden 3 bini aştığını duyurdu. Ancak, söz konusu silahların büyük bir kısmı eyalet dışına kayıtlı. ABD silah şiddeti arşivinin verilerine göre, ülkede sadece 2023'te 6 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Dünyanın en esnek silah yasalarına ev sahipliği yapan ABD anayasası, vatandaşlara hiçbir engele takılmadan otomatik saldırı tüfeği gibi askeri sınıf silahlar satın alma hakkı tanıyor.