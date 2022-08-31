YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:44

Silahlı Saldırıya Uğradı, Soğukkanlılığıyla Dikkat Çekti - Kocaeli

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:44
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Silahlı Saldırıya Uğradı, Soğukkanlılığıyla Dikkat Çekti - Kocaeli


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde ortasında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ardı ardına kurşunların hedefi olan şahsın soğukkanlı hali dikkat çekti.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (47) isimli bir şahıs, 41 AKM 498 plakasına sahip otomobiline bineceği sırada, İ.I. (44) isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Aracına binmek üzere olan vatandaşa 5 el ateş eden şahıs, bundan sonra ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri E.T.'yi yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.





Silahlı saldırı anı kamerada


Öte yandan E.T.'nin yaralandığı silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.T. ile İ.I.'nın kafa kafaya geldiği, bundan sonra İ.I. isimli şahsın belindeki silahı çıkararak E.T.'nin ayaklarına defalarca ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında İ.I. olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşuyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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