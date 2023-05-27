GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 14:12

Silivri'de 16 yaşındaki madde bağımlısı çocuk ailesini bıçakla katletti!

Silivri’de yaşayan ve henüz 16 yaşında olan bir genç, annesini ve kız kardeşini tartıştıktan sonra bıçakladı. Genç adam, bir korku anında kendisini çekip çıkaran komşusunu da bıçakladı ve olay yerinden kaçan genç polis ekibi tarafından yakalanırken Anne, kız kardeş ve komşunun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 14:12
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Silivri'de 16 yaşındaki madde bağımlısı çocuk ailesini bıçakla katletti!


Silivri'de ikamet eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesini katletti. . Alibey Mahalesi Adak Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 16 yaşındaki Mehmet A., ile annesi Nazlı A. ve ablası ablası Esra A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. annesini ve ablasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bıçakladı. Mehmet A., tartışmayı bitirmeye gelen komşusu Semiha Bağ'ı da bıçak darbeleriyle yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Silivri'de 16 yaşındaki madde bağımlısı çocuk ailesini bıçakla katletti

ANNE, ABLA VE KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olayın yaşandığı binaya gelen sağlık ekipleri, anne Nazlı A.'nın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan abla Esra A. ve komşusu Semiha Bağ, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Burada ameliyata alınan abla ve komşunun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamadıkları ve hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI

M.A., kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırmak isterken bacağından vuruldu. Öte yandan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu da iddia ediliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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