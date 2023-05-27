Silivri'de 16 yaşındaki madde bağımlısı çocuk ailesini bıçakla katletti!













ANNE, ABLA VE KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİASI

Silivri'de ikamet eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesini katletti. . Alibey Mahalesi Adak Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 16 yaşındaki Mehmet A., ile annesi Nazlı A. ve ablası ablası Esra A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. annesini ve ablasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bıçakladı. Mehmet A., tartışmayı bitirmeye gelen komşusu Semiha Bağ'ı da bıçak darbeleriyle yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olayın yaşandığı binaya gelen sağlık ekipleri, anne Nazlı A.'nın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan abla Esra A. ve komşusu Semiha Bağ, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Burada ameliyata alınan abla ve komşunun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamadıkları ve hayatlarını kaybettikleri bildirildi.M.A., kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırmak isterken bacağından vuruldu. Öte yandan şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu da iddia ediliyor.