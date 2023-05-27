Silivri'de ikamet eden ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, ailesini katletti. . Alibey Mahalesi Adak Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 16 yaşındaki Mehmet A., ile annesi Nazlı A. ve ablası ablası Esra A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. annesini ve ablasını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bıçakladı. Mehmet A., tartışmayı bitirmeye gelen komşusu Semiha Bağ'ı da bıçak darbeleriyle yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.
GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 14:12
Silivri'de 16 yaşındaki madde bağımlısı çocuk ailesini bıçakla katletti!
Silivri’de yaşayan ve henüz 16 yaşında olan bir genç, annesini ve kız kardeşini tartıştıktan sonra bıçakladı. Genç adam, bir korku anında kendisini çekip çıkaran komşusunu da bıçakladı ve olay yerinden kaçan genç polis ekibi tarafından yakalanırken Anne, kız kardeş ve komşunun kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 14:12