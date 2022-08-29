YAŞAM
29 Ağustos 2022 - 12:49

Silivri'de 38. Değirmenköy Domates Festivali düzenlendi

Silivri'de düzenlenen 38. Değirmenköy Domates Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

YAŞAM
29 Ağustos 2022 - 12:49
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Silivri’de 38. Değirmenköy Domates Festivali düzenlendi


Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Değirmenköy Domates Festivali çerçevesinde birçok etkinlik düzenlendi. 52 üreticinin katıldığı En İyi Domates Yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler takdim edildi. Çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı festivalde, ünlü şarkıcı Altay en iyi şarkılarıyla Silivrililere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

“Tarımsal, hayvansal üretime destek vermeye devam edeceğiz”



Üretime, tarıma önem veren bir ilçe olduklarını dile getirerek çiftçinin her an yanlarında olduklarını izah eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Festivallerimizin teması; tarım ve üretim. Değirmenköy Domates Festivali'nde beraberiz. Biz Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye sloganıyla çıktığımız bu yolda tarımsal, hayvansal üretime destek vermeye devam edeceğiz. Bol bereketli hasatlar diliyorum” şeklinde konuştu.
 

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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