Silivri TEM Otoyolu'nda kum yüklü TIR dehşet saçtı: 6 ölü 3 yaralı!













İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA





"Hayatını kaybedenlerin yakınları yerine geldi."





Kaza, TEM karayolu üzerinde saat 15.30 sularında Gazitepe Mahallesi semtinde meydana geldi. İddialara göre, 34 plakalı ZBK 83 plakasına sahip olan ve Mustafa İ.'nin kullandığı kum yüklü bir TIR, Edirne istikametinde seyir halinde ilerlerken sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve daha sonra da karşı şeride geçti.İlk olarak tır, İstanbul istikametine gitmekte olan İpek İkto Bahadır'ın sürdüğü 34 ZV 6669 plakasına sahip tomobile çarptı. TIR, yan yatarak durmayı başarırken o sırada Mesut Uçarkuş'un kontrolünde olan bir otomobile çarptı. Çevrede bulunanlar kazayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, İpek İkto Bahadır ile Mesut Uçarkuş'un yanı sıra yabancı uyruk vatandaşı oldukları bilinen Elmas Tamer ve Ivan Bilal'in hayatlarını kaybettiğini belirlediler. Kazada, ölen iki kişinin ise kimliklerinin henüz belirlenemediği öğrenildi. TIR'ın sürücüsü Kamyon şoförü Mustafa İ. ve Erkan Ateş ile Muhammet Cihan'ın kazadan yara alarak kırtukları belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar. İstanbul istikametine giden TEM otoyolu bir süre trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesi sonrası kontrollü bir şekilde tek güzergâhta ulaşım sağlandı.İstanbul Valiliği kazayla ilgili şu açıklamayı gönderdi: Bugün saat 15.30 sıralarında TEM karayolu üzerinde İstanbul'un Silivri Gazitepe Mahallesi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR 2 özel araçla çarpıştı. Maalesef 6 hemşehrimiz öldü, 3 hemşehrimiz yaralandı. Kazada yaralananlar hastanede tedavi altına alınıyor. andarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri olay yerine hemen sevk edildi Kaza ve çift yönlü trafik tek şeritten sürdürüldü."Kaza sonrası hayatını kaybeden vatandaşların kınları olay yerinde toplandı. Polis ekibi, sevdiklerinin durumu hakkında bilgi almak isteyen kişileri sakinleştirmeye çalıştı. Askeri Polis Olay Yeri İnceleme Ekibi olay yerinde çalışma yaparken, tır sürücüsünün yakınlarıyla kazada hayatını kaybedenler arasında arbede çıktı. Ekiplerin incelemesini tamamlaması sonrasında kazaya karışan otomobillerşn yol ortasından çekilmesiyle trafik normale döndürüldü. Kazada ölen 6 kişinin cenazesinin otopsileri yapılmak üzere adli tıp laboratuvarına götürülürken, jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.