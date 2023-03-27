Silivri TEM Otoyolu'nda kum yüklü TIR dehşet saçtı: 6 ölü 3 yaralı!

Kaza, TEM karayolu üzerinde saat 15.30 sularında Gazitepe Mahallesi semtinde meydana geldi. İddialara göre, 34 plakalı ZBK 83 plakasına sahip olan ve Mustafa İ.'nin kullandığı kum yüklü bir TIR, Edirne istikametinde seyir halinde ilerlerken sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve daha sonra da karşı şeride geçti.
İlk olarak tır, İstanbul istikametine gitmekte olan İpek İkto Bahadır'ın sürdüğü 34 ZV 6669 plakasına sahip tomobile çarptı. TIR, yan yatarak durmayı başarırken o sırada Mesut Uçarkuş'un kontrolünde olan bir otomobile çarptı. Çevrede bulunanlar kazayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, İpek İkto Bahadır ile Mesut Uçarkuş'un yanı sıra yabancı uyruk vatandaşı oldukları bilinen Elmas Tamer ve Ivan Bilal'in hayatlarını kaybettiğini belirlediler. Kazada, ölen iki kişinin ise kimliklerinin henüz belirlenemediği öğrenildi. TIR'ın sürücüsü Kamyon şoförü Mustafa İ. ve Erkan Ateş ile Muhammet Cihan'ın kazadan yara alarak kırtukları belirlendi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar. İstanbul istikametine giden TEM otoyolu bir süre trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesi sonrası kontrollü bir şekilde tek güzergâhta ulaşım sağlandı.