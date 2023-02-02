Şimdi al sonra öde kredisi başladı! O banka 50.000 TL'yi hemen verecek: Ödemeler 3 ay sonra!

Yapı Kredi, vatandaşların ve esnafın kolayca kredi almalarını sağlamak için start verdiği yeni bir kampanya başlattı. Kredi almanın artık çok daha kolay olacağının müjdesini veriyor. Şimdi ayrıntıları inceleyelim.
Kredi
02 Şubat 2023 - 13:00
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Yapı Kredi, vatandaşların ve esnafın kolayca kredi almalarını sağlamak için start verdiği yeni bir kampanya başlattı. Kredi almanın artık çok daha kolay olacağının müjdesini veriyor. Şimdi ayrıntıları inceleyelim.
Kredi
02 Şubat 2023 - 13:00