Kredi
02 Şubat 2023 - 13:00

Şimdi al sonra öde kredisi başladı! O banka 50.000 TL'yi hemen verecek: Ödemeler 3 ay sonra!

Yapı Kredi, vatandaşların ve esnafın kolayca kredi almalarını sağlamak için start verdiği yeni bir kampanya başlattı. Kredi almanın artık çok daha kolay olacağının müjdesini veriyor. Şimdi ayrıntıları inceleyelim.

Kredi
02 Şubat 2023 - 13:00
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Şimdi al sonra öde kredisi başladı! O banka 50.000 TL'yi hemen verecek: Ödemeler 3 ay sonra!
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Yapı Kredi, vatandaşların ve esnafın kolayca kredi almalarını sağlamak için start verdiği yeni bir kampanya başlattı. Kredi almanın artık çok daha kolay olacağının müjdesini veriyor. Şimdi ayrıntıları inceleyelim.

BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU 3 AY GERİ ÖDEME OLMADAN 50 BİN TL ALABİLİRSİNİZ

Yapı Kredi Bankası bu kredi kampanyasıyla olmaz denileni oldurdu. %2.99 faiz oranıyla ileme yapabilecekleri ve kefilsiz şartsız 50 bin TL kredi verebileceklerini açıkladılar. Ayrıca 36 aya varan vade seçenekleri ile ödeme planı oluşturulabilecek. Bu sayede vatandaşların bütçelerini eski haline getirmeleri sağlanacak. Banka, vatandaştan destek alacağını da belirtti.



konut

3 AY GERİ ÖDEME OLMADAN İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ

Vatandaşlar, kredi kampanyasından yararlanmak istediklerinde, bankaya teminat olarak kendi gelirlerini sunmaları gerekiyor. Esnaflar ise çevrelerinde kimlik fotokopisi veya pasaport fotokopisi gibi belgeler ile birlikte ciro bilgilerini de referans olarak sunabilirler. Ev sahipleri ise en az 3 aylık faturalarını teslim etmek durumundadır. Ancak bu zorunlu değildir ve bankalar kredi alma konusunda zorlukları azaltmak için bu seçeneği sunmaktadırlar.

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ilkay türe
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