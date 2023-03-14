Şimdi araba almanın tam sırası! Ford'un o modelinde fiyatlar eskiye döndü: İşte son tarih











Dört farklı donanım paketi ile kendinize uygun Ford Fiesta'yı seçin







Motor gücü ve konforlu sürüşüyle bilinen Ford Fiesta, sınırlı bir süre için indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Hem yeni bir araba hem de bu yeni arabayı daha uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu Mart kampanyasına göz atın.İndirimli fiyatların yanı sıra Ford Fiesta, müşterilerine dört farklı donanım paketi seçeneği sunarak bütçenize uygun ideal aracı seçmenize de olanak sağlıyor. Ford Fiesta kampanyalı Mart fiyat listesi aşağıdaki gibi; 2022 / Style / Hatchback / 1.1L Ti-VCT 75PS / 5 İleri Manuel / Benzinli / 618.900 TL 2022 / Titanium / Hatchback / 1.0L mHEV EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik / Benzinli/Hibrit / 846.500 TL 2023 / Style / Hatchback / 1.1L Ti-VCT 75PS / 5 İleri Manuel / Benzinli / 655.400 TL 2023 / Titanium / Hatchback / 1.0L mHEV EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik / Benzinli/Hibrit / 869.4800 TL