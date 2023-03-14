EKONOMİ
14 Mart 2023 - 09:00

Şimdi araba almanın tam sırası! Ford'un o modelinde fiyatlar eskiye döndü: İşte son tarih

Ford Fiesta fiyatlarında sınırlı süreli indirim...

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 09:00
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Şimdi araba almanın tam sırası! Ford'un o modelinde fiyatlar eskiye döndü: İşte son tarih


Motor gücü ve konforlu sürüşüyle bilinen Ford Fiesta, sınırlı bir süre için indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Hem yeni bir araba hem de bu yeni arabayı daha uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu Mart kampanyasına göz atın.

Ford Fiesta kampanyası sınırlı süreli bir tekliftir

Dört farklı donanım paketi ile kendinize uygun Ford Fiesta'yı seçin



İndirimli fiyatların yanı sıra Ford Fiesta, müşterilerine dört farklı donanım paketi seçeneği sunarak bütçenize uygun ideal aracı seçmenize de olanak sağlıyor. Ford Fiesta kampanyalı Mart fiyat listesi aşağıdaki gibi;

2022 / Style / Hatchback / 1.1L Ti-VCT 75PS / 5 İleri Manuel / Benzinli / 618.900 TL

2022 / Titanium / Hatchback / 1.0L mHEV EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik / Benzinli/Hibrit / 846.500 TL

2023 / Style / Hatchback / 1.1L Ti-VCT 75PS / 5 İleri Manuel / Benzinli / 655.400 TL

2023 / Titanium / Hatchback / 1.0L mHEV EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik / Benzinli/Hibrit / 869.4800 TL

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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