Şimdi başvuran 15 gün sonra parasını alacak! Finansbank 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sözü verdi: İşte başvuru şartları

Bankalar son dönemde müşterilerine çeşitli kredi kampanyaları düzenleyerek vatandaşları memnun etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Finansbank da düşük faizli kredi kampanyasıyla müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Müşterilere düşük faiz oranıyla sunulacak kredi seçenekleri içinden istediklerini seçebilme imkanı sağlanmaktadır. Bireysel kredi paketleri tanıtılarak müşterilere sunulmaktadır. Finansbank, müşterilere yüksek limitli yeni bir bireysel kredi paketi sunmaktadır. Bu paket aracılığıyla ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Finansal destek arayan müşteriler için cazip bir teklif olan bu kredi paketi, düşük faiz oranı ve yüksek limit avantajlarıyla müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, esnek ödeme seçenekleri de sunulmaktadır.
KAMPANYA DETAYLARI
Finansbank'ın kredi kampanyasının detayları da belli olmuştur. Kampanyalar şu şekilde sıralanabilir: Yeni müşterilere özel sunulan kredi kampanyası: Bu kampanya kapsamında %1.44 faiz oranıyla ve 12 ay vade süresiyle 50.000 TL'ye kadar kredi verilmektedir. Finansbank üzerinden bir yıl içinde hazır kredi veya ihtiyaç kredisi kullanmayan ve mevcut bir kredisi olmayan müşterilere özel bir ihtiyaç kredisi sunulmaktadır. Borç transfer kredisi: Bu kredi seçeneğiyle Finansbank'ta bulunan tüm borçlar tek bir kredi altında birleştirilerek müşterilere kolay bir geri ödeme süreci sağlanmaktadır. Kamu çalışanlarına özel kredi kampanyası sunulmamaktadır. Ancak sunulan kredi kampanyaları arasında üç ay erteleme seçeneği ve uygun faiz oranları belirlenmektedir. Maaşını Finansbank'tan alan müşterilere finans maaş kredisi sunulmaktadır. Finansbank, farklı kampanyalar aracılığıyla müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik uygun kredi çözümleri sunmayı sürdürmektedir. Bu sayede müşterilere finansal destek sağlanmaktadır.