Şimdi de bunlar türedi... Aman dikkat sahte kargocular kapı kapı dolaşıyor! Tek amaç imzanızı almak

















Polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, "pencere" ya da "kes-yapıştır" yöntemiyle sahte senet düzenledikleri tespit edilen 5 şahısı gözaltına aldı. Bu şahıslar, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları nedeniyle suçlu olarak değerlendirildi. Polis ekipleri, onlarca vatandaşı mağdur eden dolandırıcı çetenin "pencere" ya da "kes-yapıştır" yöntemiyle sahte senet düzenlediğini ve bu senetler üzerinden 25 milyon lira tutarında icra takip işlemi başlattıklarını, hatta mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıklarını tespit etti. Bu çetenin üyeleri, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda gözaltına alındı.