Şimdi emekli olsam kaç ne kadar emekli maaşı alırım diye kara kara düşünmeyin! SGK hizmeti sundu: Bir tıkla yılların hesabı anında yapılıyor!







EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI







Emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar SGK hesaplama ekranına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni yıl ile birlikte gelen zam doğrultusunda en düşük emekli maaşının 5500 TL olmasına karar verildi. Öte yandan, 4A emekli maaş hesaplama işlemi de SGK üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte yeni yıl emekli zammının ardından SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama ekranı...Emekli aylıkları, SGK'nın vatandaşlar için sunmuş olduğu emeklilik yaşı maaş hesaplama robotu aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Kurumun kamuoyuyla paylaşmış olduğu açıklamada "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın ardından, emekli maaşı hesaplama ekranına tekrardan erişim sağlanmaya başlandı.

SGK HESAPLAMA EKRANI

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

TC Kimlik Numarası aracılığıyla SGK emekli maaşı sorgulama işlemi kolayca gerçekleşiyor. Bu bilgiye ek olarak, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihinin de sisteme eksiksiz olarak girilmesi gerekmekte. Sonrasında da "SORGULAMA" butonuna tıklanması ile birlikte sonuç ekranına ulaşım sağlanıyor. Öte yandan, prim günü sayısı 3600'den az olmuş kişilerin emekli aylık bilgisi görünememekte. emekli olacağı yaşı merak edenler de, SGK'nın ne zaman emekli olurum robotu aracılığıyla bu sorularına birkaç tıkla kolayca cevap bulabilecek.4B Bağ-Kur emeklisi olan kişiler de maaş tutarlarını öğrenmek için E-devlet sistemini kullanarak emekli maaşı tutarını hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Bu bilgi için Hizmet dökümü sayfasında bulunan 4B Emekli Maaşı Hesaplama bağlantısına tıklayarak tarım işçisi ya da esnaf seçeneklerinin seçilmesi gerekiyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C emekli maaşının hesaplanması için ise, uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ bağlantısının ziyaret edilmesi ya da E-devlet kapısına girilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hesaplama işleminin yapılması için bağlantı aracılığıyla açılmış olan ekrandaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI