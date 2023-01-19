Şimdi emekli olsam kaç ne kadar emekli maaşı alırım diye kara kara düşünmeyin! SGK hizmeti sundu: Bir tıkla yılların hesabı anında yapılıyor!

Emekli maaşının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar SGK hesaplama ekranına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni yıl ile birlikte gelen zam doğrultusunda en düşük emekli maaşının 5500 TL olmasına karar verildi. Öte yandan, 4A emekli maaş hesaplama işlemi de SGK üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte yeni yıl emekli zammının ardından SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama ekranı...
EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDIEmekli aylıkları, SGK'nın vatandaşlar için sunmuş olduğu emeklilik yaşı maaş hesaplama robotu aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Kurumun kamuoyuyla paylaşmış olduğu açıklamada "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın ardından, emekli maaşı hesaplama ekranına tekrardan erişim sağlanmaya başlandı.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA4B Bağ-Kur emeklisi olan kişiler de maaş tutarlarını öğrenmek için E-devlet sistemini kullanarak emekli maaşı tutarını hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Bu bilgi için Hizmet dökümü sayfasında bulunan 4B Emekli Maaşı Hesaplama bağlantısına tıklayarak tarım işçisi ya da esnaf seçeneklerinin seçilmesi gerekiyor.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4C emekli maaşının hesaplanması için ise, uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ bağlantısının ziyaret edilmesi ya da E-devlet kapısına girilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hesaplama işleminin yapılması için bağlantı aracılığıyla açılmış olan ekrandaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.