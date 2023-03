Şimdi son model Renault Megane almanın tam sırası! 50.000 TL'ye 0.99 faizle kaçırılmaz kampanya başladı!

Renault Megane Sedan Mart ayı fiyatları otomobil tutkunları tarafından merak ediliyor. son dakika haberine göre Renault, Mart ayı boyunca 50 bin TL'ye kadar olan alışverişlerde 12 ay boyunca yüzde 0.99 faiz fırsatı sunuyor. Mart ayı için yayımlanan 6 Mart 2023 fiyat listesi de Renault Megane Sedan'ın güncel fiyatlarını içeriyor. Yeni tasarımı, C şeklindeki farları, krom detayları, yeni jantları ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı ile göze çarpan Megane Sedan, sürücüleri kendine hayran bırakıyor. Daha sportif, çekici ve dinamik bir tasarıma sahip olan Yeni Megane Sedan, yolculuklarına eşlik eden mükemmel uyumuyla dikkatleri üzerine çekiyor.Renault Megane Sedan, sürücülerin konforunu en üst seviyede sunan özellikleriyle öne çıkıyor. 10.2 inç dijital gösterge paneli, konum hafızalı elektrikle ayarlanan sürücü koltuğu ve 8 farklı ambiyans aydınlatması gibi detaylarıyla, sürüş keyfinizi arttırıyor. Ayrıca, Enerji Tasarrufu modu, Konfor modu, Sport modu ve kişiselleştirilebilen My Sense modu gibi 4 farklı sürüş moduyla size özel bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni tasarımı, C şeklindeki ışık imzası, krom detayları, yeni jantları ve elektrikli açılır panoramik cam tavanı ile göz alıcı hale gelen Renault Megane Sedan, sürücülerin beğenisini kazanıyor. Sportif, çekici ve dinamik tasarımıyla her yolculuğa olağanüstü uyum sağlayan Yeni Megane Sedan, 10.2 inç dijital gösterge paneli, konum hafızalı elektrikle ayarlanan sürücü koltuğu gibi konforu üst seviyede sunan özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, araçta 8 farklı ambiyans aydınlatması ve Enerji tasarruflu sürüş modu da bulunuyor. Megane Sedan, 140 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.3 Tce, 140 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.3 Tce EDC ve 1.5 Blue dCi EDC olmak üzere 3 farklı motor seçeneği sunuyor. Ayrıca, Aktif Acil Fren Destek Sistemi, takip mesafesi için hızı otomatik ayarlayan Adaptif Cruise Control, Eller Serbest Park Destek Sistemi gibi sürüş güvenliğini artıran teknolojiler de mevcut. Yakıt tüketimine gelince, 1.3 TCe 140 bg motor seçeneği şehir içi 7.3-7.4, şehir dışı 4.9-5.0 ve ortalama 5.5-5.7 litre yakıt tüketirken, 1.3 TCe EDC 140 bg motor seçeneği şehir içi 6.3-6.4, şehir dışı 4.5-4.7 ve ortalama 5.2-5.3 litre yakıt tüketiyor. Dizel motor seçeneği 1.5 Blue dCi 115 bg ise şehir içi 5.1-5.1, şehir dışı 3.7-3.8 ve ortalama 4.2-4.3 litre yakıt tüketirken, Dizel 1.5 Blue dCi EDC115 bg ise şehir içi 4.6-4.7, şehir dışı 3.5-3.8 ve ortalama 4.0-4.1 litre yakıt tüketiyor.