Şimdiye kadar almayan kâr edecek! O banka emekli promosyonunu arşa çıkardı: Başvurular tekrar açıldı!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren promosyon kampanyaları devam ediyor. Bankalar birbirleriyle yarışa girdi. Bu sebeple de hem kamu bankalarında hem özel bankalarda rekor ödemeler yapılacağı duyurdu. İş Bankası promosyon ücretlerini açıkladı. Ayrıntılar yazımızın devamında.
İŞ BANKASINDAN EMEKLİ PROMOSYONU
Milyonlarca emekliyi sevindiren ilk haber ocak ayında yapılan zamlarla gerçekleşti. Emekli maaşlarına yüzde 30 civarında yapılan zam ile emekli biraz olsun rahatladı. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emekli vatandaşlar kendi bankalarına gelsin diye promosyon ödemeleri yapmaya başladı. Bankalar maaşlarda artış olunca, promosyon ödemelerinde de artış yaptı. Emekli vatandaşların yanı sıra, uzun zamandır haklarını talep eden EYT'li vatandaşların da gündeme gelmesiyle bankalar kampanyaları yeniledi. EYT'lilerin hakları TBMM gündemine gelmesiyle kampanyalar da değişti. Bunun üzerine İş Bankası güncel promosyon ödemelerini açıkladı.