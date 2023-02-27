Finans
27 Şubat 2023 - 19:45

Şimdiye kadar almayan kâr edecek! O banka emekli promosyonunu arşa çıkardı: Başvurular tekrar açıldı!

Geçtiğimiz senelerden beri emeklileri yakından ilgilendiren banka promosyonu haberleri devam ediyor. Her banka kendi bünyesine daha fazla emekli vatandaş çekmek istediği için promosyon ücretlerinde yenilemeye gidiyor. İşte o bankada promosyon ücretlerinde artış yaptığını açıkladı. Promosyon ödemesini arttıran banka hangisi? Bankanın ismi, başvuru süreci ve tüm detaylar haberimizde.

Finans
27 Şubat 2023 - 19:45
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Şimdiye kadar almayan kâr edecek! O banka emekli promosyonunu arşa çıkardı: Başvurular tekrar açıldı!
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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren promosyon kampanyaları devam ediyor. Bankalar birbirleriyle yarışa girdi. Bu sebeple de hem kamu bankalarında hem özel bankalarda rekor ödemeler yapılacağı duyurdu. İş Bankası promosyon ücretlerini açıkladı. Ayrıntılar yazımızın devamında.

İş bankası promosyon

İŞ BANKASINDAN EMEKLİ PROMOSYONU



Milyonlarca emekliyi sevindiren ilk haber ocak ayında yapılan zamlarla gerçekleşti. Emekli maaşlarına yüzde 30 civarında yapılan zam ile emekli biraz olsun rahatladı. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları emekli vatandaşlar kendi bankalarına gelsin diye promosyon ödemeleri yapmaya başladı. Bankalar maaşlarda artış olunca, promosyon ödemelerinde de artış yaptı. Emekli vatandaşların yanı sıra, uzun zamandır haklarını talep eden EYT'li vatandaşların da gündeme gelmesiyle bankalar kampanyaları yeniledi. EYT'lilerin hakları TBMM gündemine gelmesiyle kampanyalar da değişti. Bunun üzerine İş Bankası güncel promosyon ödemelerini açıkladı.

İş bankası promosyon

PROMOSYON ÜCRETLERİ

- 3.500 TL altında maaş alanlara 4.500 TL

- 3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlara 5.250 TL

- 7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlara 6.750 TL

-10.000 TL üzeri maaş alanlara 7.500 TL verilecek.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 3 senelik bir sözleşme ile başvuru yaparak ve maaşını bankadan almayı kabul ederek bu promosyon ücretlerini alabilirler.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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