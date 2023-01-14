Şimdiye kadarki tüm kampanyaları unutun! Ziraat Bankası en büyüğünü yaptı: Her müşterisine nakit 10.000 TL dağıtacak!

Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası tarafından müşterilerine 10 bin TL'ye kadar sıfır faizli nakit avans kampanyası başlatıldı. Peki, Ziraat Bankası nakit avans kampanyası başladı mı, kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır.
ZİRAAT BANKASI NAKİT AVANS KAMPANYASI
Yeni yılın en büyük kampanyası haline gelen bu duyuru milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada faizsiz kredi çekmek mümkün hale geldi. Son zamanlarda enflasyon oranlarının artış göstermesi ve alım gücünün fazlasıyla azalmasından ötürü ekonomik kriz boy gösterdi. Bunun üzerine Ziraat Bankası 15 Aralık 2022 tarihinde açıklanan kampanya Ocak ayının sonuna kadar devam edeceği haberi verildi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler banka şubelerine giderek ya da internet bankacılığı üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Faizsiz 10 bin TL almak isteyenler için son gün 31 Ocak 2023.