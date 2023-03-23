Simge Sağın'dan beklenen Mauro Icardi itirafı!













KALP EMOJİSİYLE YANIT VERDİ





'ÖNCE TAKİP ETMİYORUM'

'ÇOK MUTLU VE GURUR DUYDUM'





'DAVET EDİLMEDİM'

Ünlü şarkıcı Simge Sağın dün akşam Özgür Aras'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Rengarenk30Years' gecesine katıldı. Sağın, hayranlarının en çok beğendiği şarkılarından birisi olan "Aşkın Olayım" şarkısının Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin paylaşması ve kendisinin de bu paylaşıma kayıtsız kalmaması hakkında konuştu.Bilindiği üzere Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin attığı gol sonrası oyuncuların sevinci sırasında statta Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirilmiş ve sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ise, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak Simge Sağın'ında etiketlemişti.Arjantinli forvetin, şarkıyı sosyal medyada paylaşarak Simge Sağın'ı etiketlemesinin ardından u gönderiye yanıt olarak Sağın, gönderiye kalp emojisi ile yanıt verdi. İkili daha sonra birbirini takip ettiler. Koyu Beşiktaş'lı olduğu bilinen Simge Sağın, Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakırken, kendisinden konuyla ilgili bir açıklama beklenen güzel şarkıcı olayın detaylarını anlatmak zorunda kaldı.Son günlerde hakkında çok fazla konuşulmaya başlanan Simge Sağın, Beşiktaş'ın neden takipten çıktığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce Beşiktaş'ı takipten çıkardım, takip ettim ama onlar beni takip etmediği için. Icardi'yi takip ettiğim için takipten çıkmadım."Şarkımın golden hemen sonra çıkmasını tabii ki seviyorum. Icardi paylaşınca ben de paylaşıyorum. Şarkımı paylaşan herkesle paylaşıyorum. 5 yıl öncesinde çıkarmış olduğum albüm Türkiye'de en çok dinlenen albümü oldu. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim." diye konuştu."Galatasaray maçını izleyecek misin? Şimdiye kadar herhangi bir davetiye aldınız mı? şeklinde sorulan sorulara da yanıt veren Simge Sağın, "Henüz bir davet yok. Gelirse neden olmasın?" dedi.