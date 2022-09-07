Simge Sağın'dan yeni şarkıya yeni imaj!













Geçtiğimiz gün, piyasaya yeni çıkardığı şarkısının klip çekimlerini gerçekleştirmek için kameraların karşısına geçen Simge Sağın, imaj değişikliğine gitti. 41 yaşındaki ünnü şarkıcı uzun zamandır vazgeçmediği koyu saçlarını sarıya boyattı.Simge Sağın'ın yeni klibi dinleyicileri tarafından oldukça fazla beğenilirken saçları için aldığı radikal karar da çok konuşuldu.Güzel şarkıcı Simge Sağın, yeni saçları ile olan tarzını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşırken Sağın'ın sarı saçlı imajı hayranları tarafından çok beğenildi. Güzel şarkıcının paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.