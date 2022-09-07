En son şarkısı 'Ne Güzel' ile gündeme gelen Simge Sağın çektiği klip çok konuşuldu. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı şimdilerde ise saç rengini sarı yaparak görenleri şaşırttı. İmaj değişikliğine giden Sağın'ın neden sarışın olduğu merak konusu olurken yeni hali internet üzerinden aratılmaya başladı. İşte, görenleri şaşırtan Simge Sağın'ın yeni tarzı haberimizde yer almaktadır.
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 16:34
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Müzik camiasının önemli isimlerden olan Simge Sağın giyinişiyle sıkça gündemde yer alırken şimdide saç rengini değiştirmesi üzerine sevenlerini şaşırttı. Sarışın olan Simge Sağın'ın son hali beğeni topladı.
MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 16:34
EDİTOR
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