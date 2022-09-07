Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı







Simge Sağın artık sarışın







Simge Sağın kimdir, kaç yaşında?

Simge Sağın'ın albümleri

En son şarkısı 'Ne Güzel' ile gündeme gelen Simge Sağın çektiği klip çok konuşuldu. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı şimdilerde ise saç rengini sarı yaparak görenleri şaşırttı. İmaj değişikliğine giden Sağın'ın neden sarışın olduğu merak konusu olurken yeni hali internet üzerinden aratılmaya başladı. İşte, görenleri şaşırtan Simge Sağın'ın yeni tarzı haberimizde yer almaktadır.Uzun süredir koyu saç rengi ile bilinen Simge Sağın ani bir karar ile saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya üzerinden yeni halini paylaşan Sağın'a yorum ve beğeni yağmuru geldi. Ünlü şarkıcı Sağın, verdiği konserlerde giydiği cesur kıyafetler ile anılırken şimdilerde ise tarz değişikliği ile gündeme geldi. Simge Sağın'ın sarışın halleri...1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen şarkıcı Sağın, 2010 yıllarının başında müzik dünyasına giriş yaptı. Türk pop üzerinden ilerleyen ünlü şarkıcının asıl adını duyurduğu şarkısı 2015 yılında ''Miş Miş'' oldu. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Sağın, uzun yıllar müzik eğitimi aldı.Yeni Çıktı - 2011 Ben Bazen - 2018 Simge Sağın'ın yer aldığı filmler Her Şey Aşktan - 2016