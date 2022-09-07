MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 16:34

Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı

Müzik camiasının önemli isimlerden olan Simge Sağın giyinişiyle sıkça gündemde yer alırken şimdide saç rengini değiştirmesi üzerine sevenlerini şaşırttı. Sarışın olan Simge Sağın'ın son hali beğeni topladı.

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 16:34
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Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı


En son şarkısı 'Ne Güzel' ile gündeme gelen Simge Sağın çektiği klip çok konuşuldu. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı şimdilerde ise saç rengini sarı yaparak görenleri şaşırttı. İmaj değişikliğine giden Sağın'ın neden sarışın olduğu merak konusu olurken yeni hali internet üzerinden aratılmaya başladı. İşte, görenleri şaşırtan Simge Sağın'ın yeni tarzı haberimizde yer almaktadır.

Simge Sağın artık sarışın

Uzun süredir koyu saç rengi ile bilinen Simge Sağın ani bir karar ile saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya üzerinden yeni halini paylaşan Sağın'a yorum ve beğeni yağmuru geldi. Ünlü şarkıcı Sağın, verdiği konserlerde giydiği cesur kıyafetler ile anılırken şimdilerde ise tarz değişikliği ile gündeme geldi. Simge Sağın'ın sarışın halleri...



Simge Sağın'ın yeni tarzı

Simge Sağın'ın yeni tarzı

Simge Sağın kimdir, kaç yaşında?

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen şarkıcı Sağın, 2010 yıllarının başında müzik dünyasına giriş yaptı. Türk pop üzerinden ilerleyen ünlü şarkıcının asıl adını duyurduğu şarkısı 2015 yılında ''Miş Miş'' oldu. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Sağın, uzun yıllar müzik eğitimi aldı.

Simge Sağın'ın albümleri

Yeni Çıktı - 2011

Ben Bazen - 2018

Simge Sağın'ın yer aldığı filmler

Her Şey Aşktan - 2016 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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