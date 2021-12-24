Simit yüzünden linç edilen Hülya Avşar sessizliğini bozdu!

Son haftalarda ekonomi ile ilgili yaşanan gelişmelerin sorulduğu Hülya Avşar, muhabirlere verdiği röportajında 'Gerekirse simit yeriz ve bu zor günleri atlarız' demişti. Avşar kızının bu sözleri sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü.
Hedef haline getirilen Hülya Avşar, aldığı yoğun eleştirile üzerine bu güne kadar koruduğu sessizliğini bozdu ve yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında kendisini linç edenlere adeta meydan okuyan Avşar kızı, bu güne kadar parasını kendisinin kazandığını ve hala da kazanmaya devam ettiğini belirterek bunun hesabını kimseye vermedim, kimseye de vermeyeceğini söyledi. Kendisini eleştirenlere karşı 'sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü..' diyen Avşar kızı, oldukça sert ifadeler kullandı.
İşte Hülya AVşar'ın tartışma yaratacak açıklamaları:
Hedef haline getirilen Hülya Avşar, aldığı yoğun eleştirile üzerine bu güne kadar koruduğu sessizliğini bozdu ve yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında kendisini linç edenlere adeta meydan okuyan Avşar kızı, bu güne kadar parasını kendisinin kazandığını ve hala da kazanmaya devam ettiğini belirterek bunun hesabını kimseye vermedim, kimseye de vermeyeceğini söyledi. Kendisini eleştirenlere karşı 'sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü..' diyen Avşar kızı, oldukça sert ifadeler kullandı.
İşte Hülya AVşar'ın tartışma yaratacak açıklamaları: