Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle...

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl son aylarda sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen Akçıl boşanmış, aynı isimle tekrar evlenmiş ve tekrar boşanmıştı. Şimdilerde Survivor 2021 sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu’nun albüm çalışmalarında yanında oldu ve sonrasında çiftin birlikte olduğu ortaya çıktı.
Survivor yıldızıyla birlikte olduğu ortaya çıktıYazdığı şarkılar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Sinan Akçıl, Özgür Aras’ın radyo programına konuk olarak katıldı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Akçıl, evlilik hakkında söylediği sözlerle magazin gündemine oturdu.
Akçıl’a göre aşkın tarifi şöyle; “ Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için “ dedi.