Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle...







Survivor yıldızıyla birlikte olduğu ortaya çıktı







Evlilik özgürlüğümü öldürdü

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl son aylarda sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen Akçıl boşanmış, aynı isimle tekrar evlenmiş ve tekrar boşanmıştı. Şimdilerde Survivor 2021 sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu’nun albüm çalışmalarında yanında oldu ve sonrasında çiftin birlikte olduğu ortaya çıktı.Yazdığı şarkılar kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Sinan Akçıl, Özgür Aras’ın radyo programına konuk olarak katıldı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Akçıl, evlilik hakkında söylediği sözlerle magazin gündemine oturdu.Akçıl’a göre aşkın tarifi şöyle; “ Aşk kesinlikle hem ne istediğini çok iyi bilmek hem de ne istediğini bilmemem benim için “ dedi.Daha önce oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenen Akçıl daha sonra boşanmıştı. Çift bir süre sonra yeniden evlendi ancak sonları farklı olmadı. Sinan Akçıl katıldığı programda evlilik hakkında da açıklamalarda bulundu. Evliliğin özgürlüğünü öldürdüğünü söyleyen Akçıl, “ Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üstüne yürüyormuşum baskısı o beni iki arada bir derede bıraktı “ dedi. Evliliği boyunca “ daha zamanı değil miydi? “ diye sık sık düşündüğünü söyleyen ünlü isim, evliliğin kendisinde travma yaratmadığını ve her an yeniden nikah masasına oturabileceğini ifade etti. Şimdilerde 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olan 40 yaşındaki Sinan Akçıl, evliliğe sıcak baktığını dile getirdi.