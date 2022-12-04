MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:31

Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteydi.. Duyan şok oldu "Abarttın Sinan"

Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir programda imam nikahı ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Akıllarda soru işareti yaratan itiraf magazin gündemini karıştırdı.

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:31
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Sinan Akçıl'dan imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteydi.. Duyan şok oldu


Söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyor. Aralarında 16 yaş fark olan çiftten Sinan Akçıl, ilişkisi hakkında ilk kez konuşarak samimi itiraflarda bulundu. Akçıl’ın imam nikahı itirafı ise gündeme bomba gibi düştü.

Daha önce Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan Sinan Akçıl, şimdilerde Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Değişimiyle şok eden Zeynep Koçak’ın YouTube kanalına konuk olan Akçıl, ilginç açıklamalar yaparak herkesi şaşırttı.

İmam nikahı itirafı damga vurdu!



Sinan Akçıl son dönemde evlilikleri ve ilişkileri ile sık sık gündeme geliyor. Burcu Kıratlı ile iki kez nikah masasına oturan Akçıl, evliliğini sonlandırmıştı. Bir daha Burcu Kıratlı ile birlikte olmayacağını defalarca kez dile getiren Akçıl, bu kez imam nikahı itirafıyla dikkatleri çekti.

sinan akçıl

Katıldığı programda Zeynep Koçak’ın “ Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu? “ sorusuna yanıt veren Akçıl, “ 4 kere imam nikahı yaptım “ dedi. Zeynep Koçak duydukları karşısında şaşkına dönerken, bu nikahları kimlerle kıydığını sordu. Akçıl ise bu soruya yanıt vermeyi tercih etmedi.

Koçak da “ Neden imam nikahı yapıyorsun, şey için mi? “ diyerek ünlü şarkıcıyı tiye aldı. Sinan Akçıl’ın iki kez evlendiği Burcu Kıratlı ile imam nikahı yaptığı biliniyor. Ancak diğer iki imam nikahını kiminle kıydığı merak konusu oldu. Sosyal medyada Aleyna Kalaycıoğlu ile imam nikahı kıydığı da söyleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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