Sinan Akçıl’ın itirafı herkesi şaşkına uğrattı

Yakın zamandır adı Survivor programıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan şarkıcı Sinan Akçıl, Zeynep Koçak’ın YouTube programına katıldı ve herkesi şaşkına uğratacak bir itirafta bulundu.
2 kez boşanmıştı
Oyuncu Burcu Kıratlı ile daha önce 2 kere nikah masasına oturan Sinan Akçıl’dan kafaları karıştıran bir itiraf geldi. Şimdilerde adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan Sinan Akçıl programda ‘kendi haberini yapacak olsan bu ne olurdu’ sorusuna ‘4 kez imam nikahı yaptım’ diyerek herkesi şaşırttı.