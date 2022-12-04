Sinan Akçıl’ın itirafı herkesi şaşkına uğrattı







2 kez boşanmıştı







Aşk hayatıyla gündemde

Yakın zamandır adı Survivor programıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan şarkıcı Sinan Akçıl, Zeynep Koçak’ın YouTube programına katıldı ve herkesi şaşkına uğratacak bir itirafta bulundu.Oyuncu Burcu Kıratlı ile daha önce 2 kere nikah masasına oturan Sinan Akçıl’dan kafaları karıştıran bir itiraf geldi. Şimdilerde adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan Sinan Akçıl programda ‘kendi haberini yapacak olsan bu ne olurdu’ sorusuna ‘4 kez imam nikahı yaptım’ diyerek herkesi şaşırttı.Sinan Akçıl aşk hayatıyla sık sık gündemde yer buluyordu. Yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Sinan Akçıl bir sonrakinde direkt resmi nikah kıymak istediğini de belirtti. Zeynep Koçak’ın imam nikahını kimlere kıydığı sorularını cevapsız bırakan Sinan Akçıl yaptığı açıklamayla kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.