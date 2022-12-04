MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 12:09

Sinan Akçıl'ın itirafı herkesi şaşkına uğrattı

Sinan Akçıl’dan herkesi şoke eden imam nikahı itirafı…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 12:09
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Sinan Akçıl’ın itirafı herkesi şaşkına uğrattı


 

Yakın zamandır adı Survivor programıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan şarkıcı Sinan Akçıl, Zeynep Koçak’ın YouTube programına katıldı ve herkesi şaşkına uğratacak bir itirafta bulundu.Sinan Akçıl

2 kez boşanmıştı



Oyuncu Burcu Kıratlı ile daha önce 2 kere nikah masasına oturan Sinan Akçıl’dan kafaları karıştıran bir itiraf geldi. Şimdilerde adı Aleyna Kalaycıoğlu ile anılan Sinan Akçıl programda ‘kendi haberini yapacak olsan bu ne olurdu’ sorusuna ‘4 kez imam nikahı yaptım’ diyerek herkesi şaşırttı. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı

Aşk hayatıyla gündemde 

Sinan Akçıl aşk hayatıyla sık sık gündemde yer buluyordu. Yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Sinan Akçıl bir sonrakinde direkt resmi nikah kıymak istediğini de belirtti. Zeynep Koçak’ın imam nikahını kimlere kıydığı sorularını cevapsız bırakan Sinan Akçıl yaptığı açıklamayla kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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