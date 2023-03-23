Sinan Ateş cinayeti soruşturma dosyasında en önemli tutuklama tutanağı kayboldu!













POLİS TUTANAĞI KAYBOLDU

Ülkü ocaklarının eski başkanlarından Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim üyesi görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş, geçtiğimiz yıl 30 Aralık tarihinde 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili soruşturmada MHP İstanbul il meclis üyesi Ufuk Köktürk ile birlikte iki özel harekat polisi, Doğukan Çep, Emre Yüksel ve tetikçi olarak belirlenen Eray Özyağcı gözaltına alınmıştı. Bu isimlerle birlikte toplamda 21 kişinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.Edinilen bilgilere göre; Soruşturmada çarpıcı bir gelişme var. Silahlı saldırgan Eray Özyağcı'nın kaçırılmasından önce konum bilgilerini paylaşmakla suçlanan Tolgahan Demirbaş, MHP'li vekil Olcay Yavaş'ın evinde gözaltına alındığı bildirilmişti. Tolgahan Demirbaş'ın bu evde gözaltına alındığına dair polis raporu kayboldu. Üç savcı tarafından yürütülen soruşturmada iddianamenin önümüzdeki günlerde hazırlanması beklenirken kaybolan söz konusu tutuklama raporunun dosyanın en önemli delillerinde birisi olduğu söylendi. Bu gelişmenin ardından savcılığın soruşturma dosyasına herhangi bir ihbar eklenmedi. Bu nedenle savcılık Olcay Kılavuz aleyhine herhangi bir dava da açamadı.