Ülkü ocaklarının eski başkanlarından Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim üyesi görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş, geçtiğimiz yıl 30 Aralık tarihinde 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili soruşturmada MHP İstanbul il meclis üyesi Ufuk Köktürk ile birlikte iki özel harekat polisi, Doğukan Çep, Emre Yüksel ve tetikçi olarak belirlenen Eray Özyağcı gözaltına alınmıştı. Bu isimlerle birlikte toplamda 21 kişinin Sinan Ateş cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 18:37
Sinan Ateş cinayeti soruşturma dosyasında en önemli tutuklama tutanağı kayboldu!
Suikast sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'le ilgili soruşturmada önemli ilerleme kaydedildi. Ateş suikastı zanlılarından MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un evinde tutuklanan Tolgahan Demirbaş ile ilgili tuutklama tutanağı kaybolduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma dosyasına MHP'li vekil Olcay Kılavuz'un dahil edilemediği belirtildi.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 18:37