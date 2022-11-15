Kim Kimdir
15 Kasım 2022 - 00:09

Sinan Çalışkanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Çalışkanoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Selena dizisinde canlandırdığı Hades karakteriyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu'nun özel hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sinan Çalışkanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? İşte, Sinan Çalışkanoğlu'yla ilgili merak edilenler...

Kim Kimdir
15 Kasım 2022 - 00:09
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Sinan Çalışkanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Çalışkanoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
26 Ocak 1978 İstanbul doğumlu olan Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünden mezun olmuş sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nden oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncu kendini sadece tiyatroda değil reklamlarda da göstermiştir. Sonrasında birçok dizi ile filmden teklif alarak başarısına başarı katmıştır.

2006 yılında Selena adli dizide Hades karakterini canlandırmış ve ismini geniş kitlelere duyurmuştur.

2011 yılında Şanslı Masa programının moderatörlüğünü yapmış, 2012'de Sabit Kanca filminde oynamıştır. 2013 yılında ise Kapış Kapıs adlı yarışmayı sunmuştur.

2007'de Yeşim Ceren Bozoğlu'yla evlenen oyuncu 2010'da boşanmıştır. 8 Temmuz 2013 yılında ise ikinci evliliğini Tuğba Sarıünal'la yapmıştır.

 SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİM

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU TİYATRO OYUNLARI

2011 – Terapi – Tiyatro Kılçık

2009 – Cin Ali Aşık – Tiyatro Kılçık

2008 – Ayşegül Sıkıntıda – Tiyatro Kılçık

2005 – Döne Döne – Werner Schwab – Tiyatro Oyunevi

2004 – Ayşegül Hindistan’da – Tiyatro Kılçık

2002 – Bir Tebessüm – Tiyatro Ti

2000 – Rüzgârla Yarışan Tay – Dersu Yavuz Altun – Devlet Tiyatrosu

1998 -1999 – Kısasa Kısas – William Shakespeare – İstanbul Devlet Tiyatrosu

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Mucize 2:Aşk (Sinema)

2018 – Görevimiz Tatil (Sinema)

2018 – Göktaşı (Sinema)

2014 – Kertenkele (Levent) (TV Dizisi)2014

2014 – İncir Reçeli 2 (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Şafak)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu (Murat Cemcir’in Lise Arkadaşı) (TV Dizisi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Volkan Kurnaz) (TV Dizisi)

2012 – Sabit Kanca (Sinema Filmi)

2011 – Papaz Kimde (Eray) (Sinema Filmi)

2010 – İncir Reçeli (Erol) (Sinema Filmi)

2010 – Yahşi Cazibe (Ejder Taşkın)

2010 – Türk Malı (Yarcan) (TV Dizisi)

2008 – İncir Çekirdeği (Sinema Filmi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 1) (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Polis Memuru) (Sinema Filmi)

2006 – Selena (Hades) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Haluk) (Sinema Filmi)

2005 – Ters Köşe (TV Dizisi)

2005 – Davetsiz Misafir (Megapiksel Yüksel)

2005 – Beyza’nın Kadınları (Sinema Filmi)

2004 – En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu Ev Kiralayan)

2004 – Görünmez Adam (Kıl Hakkı) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Atacan) (TV Dizisi

2003 – Bir İstanbul Masalı (Konuk Oyuncu)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Doktor)

2002 – En Son Babalar Duyar (Umut) (TV Dizisi)

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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