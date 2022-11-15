26 Ocak 1978 İstanbul doğumlu olan Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro Bölümünden mezun olmuş sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nden oyunculuk eğitimi almıştır. Oyuncu kendini sadece tiyatroda değil reklamlarda da göstermiştir. Sonrasında birçok dizi ile filmden teklif alarak başarısına başarı katmıştır. 2006 yılında Selena adli dizide Hades karakterini canlandırmış ve ismini geniş kitlelere duyurmuştur. 2011 yılında Şanslı Masa programının moderatörlüğünü yapmış, 2012'de Sabit Kanca filminde oynamıştır. 2013 yılında ise Kapış Kapıs adlı yarışmayı sunmuştur. 2007'de Yeşim Ceren Bozoğlu'yla evlenen oyuncu 2010'da boşanmıştır. 8 Temmuz 2013 yılında ise ikinci evliliğini Tuğba Sarıünal'la yapmıştır.
Kim Kimdir
15 Kasım 2022 - 00:09
Sinan Çalışkanoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Çalışkanoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Selena dizisinde canlandırdığı Hades karakteriyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu'nun özel hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sinan Çalışkanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? İşte, Sinan Çalışkanoğlu'yla ilgili merak edilenler...
Kim Kimdir
15 Kasım 2022 - 00:09
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