Sinan Engin: Sergen Yalçın ile görüştüm













SİNAN ENGİN'DEN FLAŞ GÖRÜŞME

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a karşı öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta işler bir hayli karıştı.Fransız teknik adam Valerien Ismael'e maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah beyazlı taraftarlar büyük bir tepki göstermişti.Hatayspor-Beşiktaş mücadelesinin ardından ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, siyah beyazlı ekibin eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü itiraf etti. Engin, yaptığı açıklamalarda ; ' Kısa bir süre önce Sergen Hoca ile görüştük. Herkesin merak ettiği bir konu var biliyorum. Sergen ile konuştum, kendisi takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile görüşür mü, görüşşe ikna edebilir mi inanın bilmiyorum... ' ifadelerini kullandı.