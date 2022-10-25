SPOR
25 Ekim 2022 - 10:09

Sinan Engin: Sergen Yalçın ile görüştüm

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda büyük bir karmaşa hakimken, ünlü yorumcu Sinan Engin, Sergen Yalçın ile görüştüğünü açıkladı.

SPOR
25 Ekim 2022 - 10:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sinan Engin: Sergen Yalçın ile görüştüm


Spor Toto Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a karşı öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta işler bir hayli karıştı.

Fransız teknik adam Valerien Ismael'e maçın bitiş düdüğüyle birlikte siyah beyazlı taraftarlar büyük bir tepki göstermişti.



Sergen Yalçın Beşiktaş'a dönecek mi?

SİNAN ENGİN'DEN FLAŞ GÖRÜŞME

Hatayspor-Beşiktaş mücadelesinin ardından ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, siyah beyazlı ekibin eski Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü itiraf etti. Engin, yaptığı açıklamalarda ;

' Kısa bir süre önce Sergen Hoca ile görüştük. Herkesin merak ettiği bir konu var biliyorum. Sergen ile konuştum, kendisi takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi. Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile görüşür mü, görüşşe ikna edebilir mi inanın bilmiyorum... ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
Galatasaray'da ilklerin gecesi!
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Son Haberler
Eski ehliyetlerin yenileme ücretinin 15 lirada kalacağı açıklandı!
Eski ehliyetlerin yenileme ücretinin 15 lirada kalacağı açıklandı!
Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Kamuda sözleşmeli kadro düzenlemesinde 4B detayı!
Bakan Bilgin'den flaş açıklama: Kamuda sözleşmeli kadro düzenlemesinde...
Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi!
Yatay seyir izleyen altın fiyatlarında ralli beklentisi!
Maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara ilişkin düzenleme torba yasada!
Maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara ilişkin düzenleme...
Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla doldu taştı!
Tüm dünya WhatsApp'a erişemiyor! Gündem, WhatsApp çöktü mü? sorusuyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın...
Güneş tutulmasında deprem korkusu, burçlara etkileri! 25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta?
Güneş tutulmasında deprem korkusu, burçlara etkileri! 25 Ekim Güneş...
ŞOK 26-29 Ekim 2022 kataloğunda yok yok! O ürünün fiyatı 34 TL'ye düştü
ŞOK 26-29 Ekim 2022 kataloğunda yok yok! O ürünün fiyatı 34 TL'ye...
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın...
Survivor Yasin Obuz resmen para basıyor! Yeni girişimi zengin etti
Survivor Yasin Obuz resmen para basıyor! Yeni girişimi zengin etti
İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık bağlanıyor
İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık...
Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam ile o miktara yükselecek iddiası
Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam...
İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra fabrika çıkışlı yenilenmiş otomobil uygulaması başlatılıyor!
İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra...
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti ne?
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti...
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş