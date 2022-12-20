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20 Aralık 2022 - 17:49

Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını terleten milli oyuncuya veda ediyor...

2006/07 ve 2019-2022 yılları arasında Darüşşafaka'da forma giyen Sinan Güler, bu akşam oynanacak olan Darüşşafaka-Hapoel Jerusalem maçı öncesinde onore edilecek.

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20 Aralık 2022 - 17:49
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Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını terleten milli oyuncuya veda ediyor...


Darüşşafaka, Türk basketbolun önemli değerlerinden Sinan Güler'i onurlandırıyor. Kariyerinde toplam 4 sezon Darüşşafaka forması giymiş milli oyuncu, kariyerini Daçka'da sonlandırmıştı. Türkiye'de Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatarasay ve Fenerbahçe formalarını da terleten Sinan Güler, 39 yaşında parkelere veda etmişti. Basketbolcu bir aileden gelen Sinan, eski profesyonel basketbolcu Necati Güler'in oğluydu. Keza kendisi gibi basketbolcu olan abisi Muratcan Güler de uzun yıllar ülkemizde basketbol oynadı.

 



Milli takım kariyerinde 2009 ile 2017 arasında düzenli olarak çağrılmıştı. Türkiye'nin 2010'da gümüş madalya kazandığı Dünya Şampiyonası'nda rotasyonda yerini almış, bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda da takımını önemli parçalarından biri olmuştu. Galatasaray'ın erkek basketbolunda kazandığı tek Avrupa Kupası'nda takım kaptanıydı. EuroCup şampiyonluğundan bir sene sonra Fenerbahçe Doğuş'a imza attı. Türkiye'de bütün büyük takımlarda oynayan ve herkesin sevgisini kazanmış Sinan Güler artık işlerini parkenin dışına taşıdı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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