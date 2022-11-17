Kim Kimdir
17 Kasım 2022 - 17:03

Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?

MSB tarafından yapılan açıklama üzerine Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olduğu haberi verildi. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonrası İnak şehit oldu. Şehit Sinan İnak kimdir, kaç yaşında?

Kim Kimdir
17 Kasım 2022 - 17:03
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Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine Türkiye yasa boğuldu. Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, bölücü terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

ŞEHİT SİNAN İNAK KİMDİR?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzmanı Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi Düziçi ilçesinde toprağa verilecektir.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklama da ise "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadeleri kullanıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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