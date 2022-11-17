Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen açıklama üzerine Türkiye yasa boğuldu. Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, bölücü terör örgütü üyelerinin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.
Kim Kimdir
17 Kasım 2022 - 17:03
Sinan İnak kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?
MSB tarafından yapılan açıklama üzerine Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olduğu haberi verildi. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonrası İnak şehit oldu. Şehit Sinan İnak kimdir, kaç yaşında?
Kim Kimdir
17 Kasım 2022 - 17:03
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