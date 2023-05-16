Sinan Oğan: '1-2 gün içerisinde kimi destekleyeceğimizi açıklayacağız!'













"MUHALEFET 'BİR YERDE YANLIŞ YAPTIK' DEMELİ"

"İKTİDAR YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEDİ"

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Türkiye, dün sandık başına gitti. YSK, kesin sonuçları açıklarken seçimin ikinci turda yapılacağını söyledi. Seçim ikinci tura girerken dikkatler ATA ittifakına çevrildi. ATA İttifakı'nın ortak adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur oylamasında, "Bizim desteğimizle ikinci seçimi rahatlıkla kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde aldıkları oy oranlarını olumlu sonuç olarak değerlendirmesini yaptı. Oğan, "Bir aylık seçim kampanyasında sınırlı, imkansıza yakın imkanlarla bu sonuca ulaştık. Aslında daha fazlasında bir oy oranı bekliyorduk ama gerçekleştirilen karalama kampanyaları oylarımızın bir kısmını kaybettirdi, yine de iyi sonuçlar aldık. İlk turda kalacağını ve ikinci turda önemli bir rol oynayacağımızı tahmin etmiştik. Tam istediğimiz gibi oldu." dedi.Seçim sonuçlarını muhalefet için bir yenilgi olarak değerlendirmesini yapan Sinan Oğan, "20 yıllık iktidar ortamında, depremler, ekonomik krizler, 13 milyon sığınmacının ülkeye gelmesi, işsizlik hepsi bu kadar. Tüm olumsuzluklar muhalefet hala yapabiliyorsa ve şu ana kadar bu seçimi kazanamazlarsa, 'Biz bir yerde hata yaptık' desinler ve bunu kendisi de merak etsinler' dedi.İktidarın aldığı oy oranları hakkında konuşan Oğan, "İktidar açısından bakarsak kısmi bir başarı olarak görüyorum. Yani bu seçime imkanlarını zorlayarak, kozlarını kullanarak girdiler. Özgürlüklerin kısıtlanmasından anti-demokratik medya baskısına kadar devletin mali yollarla imkanları. Öyle bile olsa, yüzde 50'yi geçemediler.İkinci tura ilişkin açıklama yapan Oğan, kırmızı çizgilerin olduğunu belirterek, "Terörle mücadele, Teröristlerin örgütlediği siyasi partilere mesafe koymak, sığınmacı göndermek gibi belli şartlarımız var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde istişareleri sonuçlandırıp kimlere destek olacağımızı açıklayacağız" dedi.