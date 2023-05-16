Türkiye, dün sandık başına gitti. YSK, kesin sonuçları açıklarken seçimin ikinci turda yapılacağını söyledi. Seçim ikinci tura girerken dikkatler ATA ittifakına çevrildi. ATA İttifakı'nın ortak adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur oylamasında, "Bizim desteğimizle ikinci seçimi rahatlıkla kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimlerinde aldıkları oy oranlarını olumlu sonuç olarak değerlendirmesini yaptı. Oğan, "Bir aylık seçim kampanyasında sınırlı, imkansıza yakın imkanlarla bu sonuca ulaştık. Aslında daha fazlasında bir oy oranı bekliyorduk ama gerçekleştirilen karalama kampanyaları oylarımızın bir kısmını kaybettirdi, yine de iyi sonuçlar aldık. İlk turda kalacağını ve ikinci turda önemli bir rol oynayacağımızı tahmin etmiştik. Tam istediğimiz gibi oldu." dedi.
SİYASET
16 Mayıs 2023 - 00:10
Sinan Oğan: '1-2 gün içerisinde kimi destekleyeceğimizi açıklayacağız!'
ATA İttifakı başkan adayı olan Sinan Oğan, ikinci oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim desteğimizle seçimi rahatlıkla kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu. Kendilerinin kırmızı çizgileri olduğu konusunu hatırlatan Oğan, terör örgütlerinin destek verdiği partilerden uzak durulması ve aynı zamanda sığınmacı gönderme gibi şartlarının olduğunu belirterek "İstişareleri iki gün içinde tamamlayacağız. Kimi destekleyeceğinizi duyuracağım" şeklinde konuştu.
SİYASET
16 Mayıs 2023 - 00:10