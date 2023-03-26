SİYASET
26 Mart 2023 - 23:01

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya ulaştı!

Ata İttifakı'ndan ortak aday olarak gösterilen Sinan Oğan, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde cumhurbaşkanlığına adaylığını koyabilmek adına 100 bin imzaya ulaştı ve seçimlerde 4'üncü aday olarak adını listeye yazdırdı.

SİYASET
26 Mart 2023 - 23:01
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Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya ulaştı!


Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Aday Durum Ekranı verilerinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması için gerekli olan 100 bin imzayı topladı.

Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'den sonra Ata İttifakı'ndan aday olarak gösterilen Sinan Oğan,  bbir kaç önce başlatılan imza kampanyasında 100 bin imza topladı ve seçimlerde 4. cumhurbaşkanı adayı olarak adını listeye yazdırdı. Kesin aday listesinin 31 Mart günü resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığına aday olmak için başlatılan imza kampanyasında 100 bin imzanın toplanmasını sağlayan ilk aday Muharrem İnce idi.. İnce'nin hemen ardından Ata İttifakı'ndan ortak aday olarak çıkarılan Sinan Oğan'da 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen imza barajı aşarak 100 bin imzayı topladı. Ata İttifakı ortak adayo Sinan Oğan; Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket partisi lideri Muharrem İnce'den sonra dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya ulaştı!

SİNAN OĞAN'DAN 120 BİN İMZA ÇAĞRISI!

100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan, imza kampanyasının tamamlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara 120 bin imzaya ulaşmaları için çağrıda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na güvensizliğini dile getiren Oğan, mesajında, "Türkiye çocukları inşallah her şeye rağmen 120 bin imza hedefimize ulaşacağız. bu galibiyeti elimizden alacak ne varsa yok yok imzalar tekrarlandı diyecekler yok yok kenarlar ıslak diyecekler bilmiyorum ne derler... o yüzden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takviminde yer alan bilgilere göre 22 Mart'ta başlayacak 100 bin imzaya sahip cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam ettirilecek. YSK tarafından 28 Mart'ta belirlenecek olan kesin aday listeleri de 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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