Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzaya ulaştı!

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Cumhurbaşkanlığı Aday Durum Ekranı verilerinde Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması için gerekli olan 100 bin imzayı topladı. Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'den sonra Ata İttifakı'ndan aday olarak gösterilen Sinan Oğan, bbir kaç önce başlatılan imza kampanyasında 100 bin imza topladı ve seçimlerde 4. cumhurbaşkanı adayı olarak adını listeye yazdırdı. Kesin aday listesinin 31 Mart günü resmi gazetede yayınlanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığına aday olmak için başlatılan imza kampanyasında 100 bin imzanın toplanmasını sağlayan ilk aday Muharrem İnce idi.. İnce'nin hemen ardından Ata İttifakı'ndan ortak aday olarak çıkarılan Sinan Oğan'da 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen imza barajı aşarak 100 bin imzayı topladı. Ata İttifakı ortak adayo Sinan Oğan; Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket partisi lideri Muharrem İnce'den sonra dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu.