Sinan Oğan'dan ikinci tur kararı! Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı..













"ERDOĞAN'A DESTEĞİMİ BEYAN EDİYORUM"

ATA ittifakının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki tavrı son günlerde kafa karıştırmıştı. ATA İttifakı'nın başkan adayı Sinan Oğan, 2 Mayıs'ta saat 17.00'de yapılacak ikinci tur oylamada hangi tarafa destek vereceğini ve tavrını açıklayacağını duyurdu. Saat 17.00'yi gösterdikten sonra Sinan Oğan, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan ikinci tur seçimler için Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı resmen onayladı.Sinan Oğan, bugün saat 17.00'da canlı olarak yayınlanan konuşmasında "Her iki adayla yaptığım görüşmeler siyasi ve birbirleri ile dostane görüşmelerdi. Bu müzakere ve aynı zamanda istişarelerle tabandan gelen mesaj neticesinde, Cumhurbaşkanlığı İttifakı adayı Recep Tayyip'i duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı. Benim desteğim Erdoğan'dır' diyen Oğan, bu konuda seçmenine destek çağrısında bulundu.