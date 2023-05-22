ATA ittifakının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundaki tavrı son günlerde kafa karıştırmıştı. ATA İttifakı'nın başkan adayı Sinan Oğan, 2 Mayıs'ta saat 17.00'de yapılacak ikinci tur oylamada hangi tarafa destek vereceğini ve tavrını açıklayacağını duyurdu. Saat 17.00'yi gösterdikten sonra Sinan Oğan, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan ikinci tur seçimler için Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı resmen onayladı.
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 21:08
Sinan Oğan'dan ikinci tur kararı! Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı..
ATA İttifakı'nın resmi olaral dağılmasının ardından 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci tur oylamada yerini açıkladı. 28 Mayıs'ta Oğan, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmen destekleyeceğini kamuoyuna duyurdu.
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 21:08