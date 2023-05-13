Sinan Oğan, ikinci tura kalırsak boş destek vermem dedi! Şartlarını tek tek açıkladı..







‘BAKANLIK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TALEBİMİZ VAR’











Seçime sadece saatler kaldı. Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmesinin ardından n gözler ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'a döndü.Sinan Oğan'ın anlaşmanın şartları olduğunu ve "bedavaya" pazarlık yapmayacağını söylemesi sosyal medyada gündem yarattı.İkinci tura kalsa kimi destekleyeceği sorusuna Sinan Oğan, "İkinci tura kalmamamız önemli ama ikinci tura çıkacak sonucu bilmiyoruz. Önemli olan 2. tura çıkmak değil, 2. tura göre karar vermek. Tabakaları yoklayacağız, bize üye olanlara anket yapacağız, kamuoyu önünde değerlendireceğiz. Masaya gelen taraflarla da taleplerimizi görüşeceğiz, Terörden uzaklaşmakla başlayacak: Tabii sadece ortak olmayacağız, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar isteyeceğiz. Kabul edersek hükümete katılacağız. Aynı fikirde olmasak da yolumuza bakacağız. ”