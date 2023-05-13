SİYASET
13 Mayıs 2023 - 13:04

Sinan Oğan, ikinci tura kalırsak boş destek vermem dedi! Şartlarını tek tek açıkladı..

ATA İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gazeteci Bahar Fayzan'ın sorusuna yanıt olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Oğan, anlaşma durumunda hükümetin içinde yer almak istediklerini söyledi.

SİYASET
13 Mayıs 2023 - 13:04
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Sinan Oğan, ikinci tura kalırsak boş destek vermem dedi! Şartlarını tek tek açıkladı..


Seçime sadece saatler kaldı. Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmesinin ardından n gözler ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'a döndü.

‘BAKANLIK VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TALEBİMİZ VAR’

Sinan Oğan, ikinci tura kalırsak boş destek vermem dedi! Şartlarını tek tek açıkladı..

Sinan Oğan'ın anlaşmanın şartları olduğunu ve "bedavaya" pazarlık yapmayacağını söylemesi sosyal medyada gündem yarattı.



İkinci tura kalsa kimi destekleyeceği sorusuna Sinan Oğan, "İkinci tura kalmamamız önemli ama ikinci tura çıkacak sonucu bilmiyoruz. Önemli olan 2. tura çıkmak değil, 2. tura göre karar vermek. Tabakaları yoklayacağız, bize üye olanlara anket yapacağız, kamuoyu önünde değerlendireceğiz. Masaya gelen taraflarla da taleplerimizi görüşeceğiz, Terörden uzaklaşmakla başlayacak: Tabii sadece ortak olmayacağız, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar isteyeceğiz. Kabul edersek hükümete katılacağız. Aynı fikirde olmasak da yolumuza bakacağız. ”

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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