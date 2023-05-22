Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk tepki!













“KİMİN BU GÜZEL VATANI SATANDAN YANA OLDUĞU BELLİ” Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Kimin bu güzel vatanı satmaktan yana olduğu, kimin bu güzel vatanı sattığı bellidir! Biz ülkemizi terörden ve mültecilerin elinden kurtarmaya geldik. Bu bir referandumdu; Artık kimse kimseyi aldatamaz. 8 milyon vatandaşımızı ve sandığa gitmeyen tüm gençlerimizi oy kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

“EVLADINI SEVİYORSAN KARAR VER”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Seçimlere giden günlerde siyasi partiler faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini bugün açıkladı.Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı lehine yaptığı destek açıklaması sosyal medyada gündem olurken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğan'a yanıt olarak twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı mesaj tepkiliydi..Kılıçdaroğlu bir gündüz videosu paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, “Beni beğenseniz de beğenmeseniz de kabul ediyorum. Ama çocuğunuzu seviyorsanız karar verin. Kim bilir kızımızı küçük görme zihniyeti gelecek, ne olacak. Oyunu benim için değil, çocuğunuz için oynayacağınızı unutmayın. Vatanını sevenler sandığa gelsin." demişti..