Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnsanlar bir dönem boyunca milletvekilliği yapmış ve geçen süre zaafında görevinden alınan Sinan Oğan'ın hayatı hakkında bilgi edinmek için araştırmaya yapmaya başladı. İnsanlar Sinan ozan kimdir? Kaç yaşında? Sinan Oğan nereli? Gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı.
SİNAN OĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ
Sinan Oğan 1967 yılında doğarak günümüzde 55 yaşında olmaktadır. Ülkemizin Iğdır şehrinde dünyaya gelmiştir. 1989 tarihinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak aynı üniversitede yüksek lisans yapmıştır. Bunun yanı sıra doktorasını 2009 tarihinde Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesinde yapmıştır. 1992 ile 1998 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Sinan Oğan,1993-2000 tarihleri arasında Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde hem Dekan yardımcılığı hem de Öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Bunun sonrasında Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerek ASAM ’da çalışmalar yapmıştır. ASAM ‘da hizmet verirken Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı görevini yürütmüştür. 2006 tarihinde ise Araştırma Masası Başkanlığı görevine son vermiştir. Sinan Oğan ASAM görevinden ayrılmadan 2 yıl önce yani 2006 yılında TÜRKSAM’ı oluşturmuştur. İlk olarak sanal ortamda oluşturarak gelişmesini tamamlamasının ardından 2007 yılında önemli bir kuruş olmuştur. Sınan Oğan okul hayatı ve çalışma hayatında elde ettiği başarıların yanı sıra çok sayıda kitap yazmıştır. Bu kitapları yazmaya ilk olarak 1992 yılında başlamıştır. İlk yazdığı kitabının adı ise Azerbaycan’dır. Bu kitaba ek olarak 2003 tarihinde ise Rusya’da Siyaset ve Oligarşi isimli kitap, 2006 tarihinde yayınlanmış olan ise Turuncu Devrimler isimli kitapları yazmıştır. Sinan Oğan yazığı kitapların yanı sıra birçok makaleye de imza atmıştır. Bu makalelere örnek vermek gerekirse, Kafkasya, Orta Asya, Türk Dünyası, Ermeni Sorunu, Terör, Türkiye'nin Sorunları gibidir. Bu konulardaki bilgi paylaşımlarını TÜRKSAM web sayfasında paylaşmış ve diğer birçok Türk Yabancı sitelerde, haber
ajanslarında yayınlatmıştır. 1992 yılında yaptığı Türk Dünyasının Sorunları ve Çözüm Yolları isimli çalışması için Milliyet Gazetesi tarafından ödüllendirilmiştir. Bu ödülün yanı sıra 1993 tarihinde Marmara Üniversitesi Akademik Üstün Başarı ödülünü almaya hak kazandı. Sinan Oğan aldığı ödüller, yazdığı kitaplar veya diğer başarıları ile halka ismini duyurmayı başarmıştır. Aldığı başarıların yanı sıra Ünlü Siyasetçi olan Sinan Özer 2009 tarihinden beridir dünyanın en önemli 40 uzmanının gerçekleştirmiş olduğu Vedia Formu katılımcılarından biridir. Tüm bunların yanı sıra ünlü siyasetçinin dil bilgisi de oldukça gelişmiştir. Sinan Oğan ileri düzeyde Rusça, orta düzeyde İngilizce dili bilmekte. Sadece Türkiye’de değil hem Türkiye hem de Yurtdışında birçok konferans ve seminerler ile kendi bilgilerini paylaşmaktadır. 12 Haziran 2001 genel Seçiminde Iğdır’da Milletvekili seçilmiştir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi içeresinde en beğenilen isimlerden biri olarak görülmektedir.