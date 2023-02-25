Sınav, KPSS, tecrübe şartı yok! Tam 27 ilde 18-45 yaş arası personel alımı yapılacak! İŞKUR acil olarak arıyor! 10.000 TL maaşla bankaya, kamuya, okula, hastane iş başvuruları açık







İŞKUR ÜZERİNDEN İŞÇİ ALIMLARI







İŞKUR TYP ALIMLARI

İş arayan insanlar için yeni bir müjde daha geldi. Peki İŞKUR iş başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilecek? Hangi alanlarda alım yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni habere göre Şubat ayı içinde bütün ülkede kurum dışı işçi alımları yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılabilecek. Yayımlanan ilanlar kapsamında işçiler en az 8 bin 500 TL maaşla işe başlayacak. Başvurular internet üzerinden yapılabileceği gibi İŞKUR şubelerine giderek yapılabilecek. Sekreter, bekçi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, kasiyer, reyon görevlisi alanlarında alım yapılacak. Başvuruda bulunacak kişilerin İŞKUR üzerinden bilgilerini doğru şekilde girmesi gerekiyor aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin mutlaka İŞKUR kaydı yaptırmaları gerekiyor. Bekçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak ve özel sektör için alım yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılabileceği gibi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilecek. Bekçi alım şartları şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilkokul, lise, ön lisans, lisans mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamak, kamu haklarından mahrum edilmemek, alkol, uyuşturucu madde sebebiyle tedavi görmemiş olmak, terör örgütü ve örgüt bağlantısı olmamak, yürüyüş ve mitinglere katılmamak, fiziki anlamda görevini yapmaya engel olacak bir rahatsızlık olmaması, silah taşımaya engel bir durum olmaması ve başvuru yapılabilecek ilde yaşıyor olmak gerekiyor. İŞKUR internet sitesi üzerinden başvurular arama kısmındaki meslek bölümüne aranan iş ile ilgili bilgileri girdikten sonra yapılabilmektedir. İlk kez İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapacak kişilerin öncelikle kişisel bilgilerini ve meslek bilgilerini girmesi gerekiyor. Daha önce başvuru yapan adayların ise şifre ve kimlik numaraları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda İŞKUR sistemine e-Devlet sistemi üzerinden de giriş yapılabiliyor. İŞKUR sistemine kayıt yaptırmak isteyen adayların 14 yaşını geçmeleri gerekmektedir. Beyan verilmesi önemli yer tutmaktadır, beyanları yanlış olan kişilerin yaşanacak olumsuzluklardan kendilerinin sorumlu olduğunu bilmeleri önemlidir.İŞKUR tarafından yayınlanan Adıyaman Valiliği'nin alacağı 2000 TYP alımlarının başvuruları 24 Şubat tarihinde tamamlandı. Personeller afet, salgın, acil durum, sosyal kriz, toplumsal olaylar durumlarında çalışmaktadır. TYP alım şartları; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR kaydı olmak, 18 yaşını geçmek, emekli ve malullük maaşı almıyor olmak, öğrenci olmamak gerekiyor. İŞKUR üzerinden başvurular yapılabiliyor. Aynı zamanda ALO 170 hattı aranarak başvurular yapılabiliyor.