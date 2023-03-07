KAMU PERSONELİ
07 Mart 2023 - 19:00

Sınav yok şart yok! İzmir'de işi olmayanlar hemen başvurabilir: Dev personel alımı başlatıldı

Sınav koşulu olmadan personel alımı yapılacak! İzmir'de ikamet eden vatandaşlar başvuruda bulunabilir. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
07 Mart 2023 - 19:00
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Sınav yok şart yok! İzmir'de işi olmayanlar hemen başvurabilir: Dev personel alımı başlatıldı
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Yazılı veya sözlü imtihan koşulu olmadan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 4/B çerçevesinde 147 sözleşmeli çalışan alınacak.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan birimler için, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden sağlanacak pek çok çalışan alımı gerçekleştirilecek.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Hangi alanlarda kaç personel alınacak?



Bu ilan kapsamında; 20 Büro Personeli, 30 Koruma ve Güvenlik Personeli, 3 Mühendis, 2 Tekniker, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli, 1 Eczacı, 30 Hemşire, 5 Sağlık Teknikeri, 4 Röntgen Teknisyeni, 50 Destek Personeli alınacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası kapsamında işe alınacağı ilan edilen vatandaşların, 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dahil 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

2. maddenin (b) fıkrası kapsamında alakalı unvan çerçevesinde, KPSS (B) grubunun aldığı puana ve bu puanların sırasına göre alımlar gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü sınav olmadan sözleşmeli çalışan alınacak. Ancak bu alımlara eczacılık dahil değil.

başvuru

Başvuru şartları neler?

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların; başvuru formuna, diploma ya da mezuniyet belgelerinin arkalı önlü 1 tane fotokopisine, 2022 senesi KPSS (B) grubuna ait 1 tane sınavın sonuç belgesine (eczacılık dahil değildir), 1 fotoğrafa, 1 nüfus cüzdanı fotokopisine, askerlikle alakalarının olmadığına dair belgeye (terhis, tecil veya muaf dahildir), başvuruda bulunulan ilan kodunun nitelik bölümünde istenilen sertifika gibi diğer belgelere, koruma ve güvenlik personeli kadrosuna başvuran erkek vatandaşların Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartlarını ile birlikte boy ve kilolarına dair geçerli sağlık kuruluşundan verilecek belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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