Sınava girecekler dikkat! ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez yapılan sonbahar ve İlkbahar döneminde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sonbahar dönemi sınavı 21 Kasım’da gerçekleştirilecek.21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/3) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.ÖSYM tarafından internet sitesindeki duyurularda yer alan habere göre 21 Kasım'daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandığı belirtildi. Sınava girecek olan adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunulurken adaylar sınav giriş saati konusunda hassas olmaya davet edildi.