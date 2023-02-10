Sınava girmek için gün sayanlar dikkat! MEB'den flaş açıklama yapıldı













E-Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi. Milli yas dolayısıyla 13 Şubat 2023 günü yapılması planlanan sınav iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 7-12 Şubat 2023 günlerinde yapılması planlanan motorlu taşıt sürücülüğü, kalfalık, ustalık ve amatör telsizcilik e-Sınavları ile birlikte diğer sınavları da ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.