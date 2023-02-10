EĞİTİM
10 Şubat 2023 - 13:45

Sınava girmek için gün sayanlar dikkat! MEB'den flaş açıklama yapıldı

Yaşanan deprem e-Sınav tarihlerini değiştirdi. İşte detaylar...

EĞİTİM
10 Şubat 2023 - 13:45
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Sınava girmek için gün sayanlar dikkat! MEB'den flaş açıklama yapıldı


E-Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi. Milli yas dolayısıyla 13 Şubat 2023 günü yapılması planlanan sınav iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 7-12 Şubat 2023 günlerinde yapılması planlanan motorlu taşıt sürücülüğü, kalfalık, ustalık ve amatör telsizcilik e-Sınavları ile birlikte diğer sınavları da ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu. 



EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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