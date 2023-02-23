Sınava hazırlanan milyonlar şoka uğradı! O sınav 12 Mart'a ertelendi: ÖSYM'den açıklama!







YÜZLERCE KİŞİYE DUYURU: 12 MART OLARAK BELİRLENMİŞTİ! TARİH ERTELENDİ







ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlara girecek olan vatandaşların en merak ettiği konu ülkemizde yaşanılan depremlerin ardından sınavların tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceğiydi. Detaylar haberimizde…Yüzlerce kişiyi etkileyen bir karar alındı. 12 Mart'ta yapılması planlanan yabancı dil sınavı ertelenmiştir. ÖSYM tarafından duyurulduğu üzere yabancı dil sınavı 26 Mart'a ertelenmiştir. Yabancı dil sınavının ertelenmesi duyurusu yapıldı. Yüksek Öğrenim Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL/1) 26 Mart'a ertelendiğini açıkladı. ÖSYM web sitesinden, “2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi” duyurusu yayımlandı. Bu nedenle daha önce 12 Mart'ta duyurulan 2023-YÖKDİL/1 26 Mart'a ertelenmiştir. 24-27 Şubat tarihlerinde sınavlar için geç kayıt kabul ediyoruz. Adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilirler.